Les patrons stricts approchent le dégingandé Peter Crouch pour participer au spectacle de cette année

LES CHOSES recherchent les danseuses professionnelles de Strictly après que les patrons ont demandé au dégingandé Peter Crouch de participer au spectacle.

L’ancien footballeur de 6 pieds 7 pouces serait le plus grand concurrent à ce jour et dominerait des partenaires potentiels – dont 5 pieds 3 pouces Dianne Buswell.

L’expert et présentateur Crouch, autrefois connu pour sa célébration du but de la danse robotique, est une cible de choix depuis des années et une offre importante est maintenant sur la table.

Une source a déclaré au Sun dimanche : « Peter est extrêmement populaire et serait une signature phénoménale.

« L’équipe de casting était particulièrement enthousiaste parce qu’il avait une si grande notoriété pendant les Euros.

« Les hommes plus grands ont eu du mal, mais il se démarquerait d’un kilomètre sur la piste de danse. »





La femme de 40 ans, Abbey Clancy, a remporté le trophée de la boule scintillante en 2013.

Elle a dit à l’époque: « Nous dansons – après quelques verres. »

Mais elle a admis plus tard qu’il avait « deux pieds gauches ».

Rex

Les patrons strictement veulent Peter Crouch depuis des années[/caption]

Caractéristiques de Rex

On se souvient de Peter Crouch pour sa célébration du but de la danse du robot[/caption]

PA : Association de presse

L’épouse modèle de Peter Crouch, Abbey Clancy, a déjà remporté le trophée Glitterball[/caption]

Rex

Peter Crouch est une propriété chaude après son émission Euro 2020 sur la BBC[/caption]