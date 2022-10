Les patrons réveillés de TfL interdisent le mot accident au cas où il offenserait – le personnel étant invité à utiliser la collision à la place

Les patrons des transports de WOKE ont interdit le mot accident au cas où il offenserait – avec le personnel dit d’utiliser la collision à la place.

« Jeunes » remplace « jeunes » et il s’agit de « plus âgés » plutôt que de « personnes âgées ».

Le personnel a été déconcerté par les conseils sur le site Web de TfL Crédit : Getty

Le personnel est déconcerté par les conseils sur le site Web de Transport for London (TfL).

Il dit: “Ce guide explique quand et comment utiliser les termes liés à l’égalité et à l’inclusion.”

Dans une section marquée “genre”, il est dit : “Utilisez un langage non sexiste dans la mesure du possible, en n’incluant des références au genre que lorsque cela est nécessaire.

“Référez-vous à ‘ils’ plutôt qu’à ‘il/elle’, ‘tout le monde’ et non ‘mesdames et messieurs’, ‘personnes’ et non ‘humanité’, personnel’ et non ‘personnel’.”

L’année dernière, TfL a été critiqué pour un guide touristique dans lequel il qualifiait d’offensants les termes botaniques “indigènes” et “invasifs”.

Le député conservateur Nigel Mills a fustigé : « C’est ridicule.

“TfL devrait se concentrer sur la fourniture du meilleur réseau possible, sans vouloir être offensé tout le temps.

“La culture éveillée dans ce pays est hors de contrôle.”

Transport for London a déclaré: «Nous fournissons des conseils éditoriaux, développés avec des groupes de parties prenantes clés, afin que les informations client utilisent un langage cohérent pour s’assurer qu’elles sont facilement comprises.

“De nombreux termes du guide sont ainsi depuis plus d’une décennie et sont conformes à l’industrie des transports au sens large.”