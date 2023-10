Les patrons ont strictement demandé à la star de se « couvrir » alors que l’équipe « luttait pour filmer » leurs tenues de répétition révélatrices

Layton Williams de STRICTLY a révélé comment ses patrons lui avaient dit de « se couvrir » alors que l’équipe « luttait pour filmer » ses tenues de répétition révélatrices.

La star du West End a montré son talent pour la mode lors des répétitions aux côtés de son partenaire professionnel Nikita Kuzmin et dans l’émission dérivée It Takes Two.

Cependant, il semble que ses vêtements de répétition aient causé des problèmes à l’équipe, la star révélant : « L’équipe de tournage me dit sans cesse de porter plus de vêtements.

« Dans la salle d’entraînement, ils disent : ‘On voit beaucoup de choses.' »

Layton n’a pas tardé à rassurer les fans de Strictly en leur disant qu’ils ne verront rien qu’ils ne sont pas censés voir.

Il a ajouté au Mirror : « Mais c’est comme ça que je me sens à l’aise. J’ai mon slip, c’est la BBC.

« Mais tout est bien, serré et ensemble. »

Pendant ce temps, l’émission des résultats de dimanche soir a vu Nikita Kanda devenir la deuxième célébrité à être rejetée.

Nikita, 28 ans, a perdu dans la danse contre Zara McDermott, qui avait terminé troisième en partant du bas à la fin du spectacle en direct de samedi.

Pendant ce temps, l’athlète paralympique Jody Cundy, qui avait terminé dernier avec 20 points, a évité la danse après avoir reçu suffisamment de votes du public pour le placer au-dessus des deux femmes.

Nikita et Jive to Kids In America de son partenaire professionnel Gorka Marquez n’ont pas réussi à impressionner lors de la « Movie Week », et ils ont terminé deuxièmes en partant du bas samedi.

Après l’avoir dansé à nouveau, les juges ont décidé de les renvoyer chez eux.

Strictly Come Dancing est diffusé le samedi sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.