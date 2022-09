Les patrons ont du mal à occuper des postes d’AP à 55 £ de l’heure, car de nombreux travailleurs refusent de retourner au bureau

Les patrons STRESSÉS ont du mal à occuper des postes de PA à 55 £ de l’heure, car si peu de travailleurs sont prêts à retourner au bureau.

Les employés potentiels tournent le dos à des postes qui ne sont pas entièrement du travail à domicile.

Crédit : Getty

Une enquête récente a révélé que près de la moitié des demandeurs d’emploi – 45% – ne postuleront que pour des postes permettant un travail flexible ou à distance.

Une entreprise a déclaré que trois recrues potentielles sur quatre n’étaient pas intéressées à occuper un poste à moins que la FMH ne soit garantie.

Les experts disent qu’ils sont en position de force car il y a un record de 1,3 million de postes vacants dans l’ensemble de l’économie, mais le vent pourrait lentement tourner.

Le responsable du recrutement, Chris Gray, de ManpowerGroup UK, a déclaré : « Au cours des 12 derniers mois, nous avons vu des employeurs offrir des avantages sans précédent, allant de lourdes primes de signature au travail entièrement à distance, pour attirer des candidats.

“Alors que la demande de nouveaux travailleurs diminue, les candidats sont moins en mesure d’obtenir ces avantages, mais de nombreux employés existants ne veulent pas y renoncer.”

Les consultants en recrutement ont déclaré en effet que les recherches d’emplois impliquant du travail à distance étaient passées de 0,3% en janvier 2020 avant Covid à 2,8% le mois dernier.

Un patron basé à Londres a déclaré: «Je comprends que la culture a changé après Covid, mais le résultat est que les entreprises souffrent énormément. Nous avons besoin de quelqu’un au bureau cinq jours par semaine.

“Pour le moment, il ne reste plus qu’aux réalisateurs de faire le thé et le café et de faire l’impression.”

Les chambres de commerce britanniques ont déclaré que des pratiques de travail flexibles peuvent aider les employeurs à recruter et à conserver du personnel.