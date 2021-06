Les patrons ne pourront pas forcer les travailleurs à retourner au bureau car aucune loi n’interdit le travail à domicile

BOSSES ne pourra pas forcer les Britanniques à retourner au bureau après la fin du verrouillage le 19 juillet, a déclaré aujourd’hui un ministre.

Le ministre de la Police, Kit Malthouse, a déclaré que le n ° 10 n’avait « aucune intention » d’ordonner aux gens d’abandonner le travail à domicile.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les Britanniques ne seront pas obligés de retourner au bureau après le 19 juillet Crédit : Alamy

Il a déclaré que le gouvernement souhaitait en grande partie laisser la décision de retourner sur le lieu de travail aux employeurs et au personnel.

Mais il s’est dit préoccupé par le fait que la progression de carrière des jeunes pourrait être affectée si les bureaux étaient définitivement fermés.

M. Malthouse a déclaré: « Il s’agit d’une situation pour les employeurs et les employés de discuter et de négocier eux-mêmes.

« Nous n’avons aucune intention de rendre obligatoire le retour au bureau. La plupart de ces situations peuvent être réglées entre les employés et les employeurs.

« L’une des choses que nous devons tous garder à l’esprit est qu’il est très difficile pour les jeunes qui arrivent dans une organisation d’apprendre à distance.

« Interagir avec les personnes âgées et apprendre d’elles, obtenir des nuances et avoir ces conversations informelles qui aident à leur formation et à leurs compétences.

« C’est très difficile à distance et je suis sûr que les employeurs en tiendront compte.

« Maintenant, nous avons cette capacité de communiquer par voie électronique, il y a des situations où c’est approprié et il y en a d’autres où ce ne l’est pas, et c’est aux employeurs de s’en sortir. »

Les ministres devraient officiellement abandonner la demande de travail à domicile lorsque la Grande-Bretagne passera à la quatrième étape de la feuille de route repoussée.

Boris Johnson dit qu’il y a des « avantages importants » à travailler depuis le bureau – malgré le fait que le gouvernement devrait plutôt soutenir une approche hybride.

Les entreprises et les employés devront conclure un nouvel accord entre eux, les Britanniques étant à la merci de leurs patrons s’ils veulent rester chez eux.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré : « Il y a des avantages importants à tirer des personnes travaillant au bureau, qu’il s’agisse d’innovation, de livraison,

« Soutenir et développer les gens et s’assurer que les gens ont un environnement de travail de meilleure qualité reste le point de vue du Premier ministre. »

Le personnel devra négocier avec son employeur son retour au bureau Crédit : Alamy

Le ministre de la Police Kit Malthouse a exprimé ses craintes que la FMH ne frappe la carrière des jeunes Crédit : PA : Association de la presse

La nouvelle a suscité une énorme inquiétude quant au fait que les centres-villes vides de Grande-Bretagne auraient du mal à revenir aux niveaux d’avant Covid, avec des milliers d’emplois menacés.

Et les fonctionnaires ont averti qu’ils pourraient faire grève si les ministres leur ordonnaient de reprendre le travail si les taux de Covid sont toujours élevés.

Le chef du syndicat PCS, Mark Serwotka, a exhorté les « diktats très perturbateurs » à ne pas leur ordonner de revenir « en aucune circonstance » alors que les taux montent en flèche.

Downing Street est sorti pour nier que les travailleurs aient le droit légal de continuer à travailler de chez eux pour toujours.

Cependant, un prochain examen du travail flexible plus tard, qui devrait être lancé plus tard cette année, examinera l’inscription de droits supplémentaires dans la loi.

Les ministres se sont engagés à faire du travail flexible la valeur par défaut, à moins que les employeurs n’aient une très bonne raison de rejeter leurs demandes.

Les modifications de la loi, qui ne sont pas attendues avant au moins un an, pourraient donner aux travailleurs le droit de choisir des horaires plus flexibles, le partage de l’emploi ou le travail à domicile.

Un groupe de travail distinct sur le travail flexible conseillera les entreprises dans les six mois sur la meilleure façon de gérer le retour au bureau.

La plupart des patrons recherchent un compromis entre le travail à domicile et un certain temps au bureau, avec une approche hybride privilégiée par de nombreuses entreprises.

Matthew Percival, directeur des ressources humaines et des compétences, à la Confédération de l’industrie britannique a déclaré hier : « La valeur par défaut doit rester que les entreprises contrôlent où le travail est effectué.

« Bien qu’ils devront en parler avec les travailleurs, faire preuve de flexibilité là où ils le peuvent et expliquer ces décisions, cela ne peut pas être indûment onéreux de le faire.

« C’est pourquoi l’approche du « droit de demander » est la bonne. »

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré: « Je pense qu’il y aura toujours un équilibre. Je ne vois pas un monde dans lequel les gens travaillent à domicile 100% du temps. Je vois un monde dans lequel il y a un mélange.

« Je pense qu’il appartient aux employeurs et au personnel de parvenir à une sorte d’accord. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous avons demandé aux gens de travailler à domicile où ils le peuvent pendant la pandémie, mais il n’est pas prévu de rendre cela permanent ou d’introduire un droit légal de travailler à domicile.

«Nous nous sommes engagés à consulter à plus long terme pour faire du travail flexible la valeur par défaut, à moins que les employeurs n’aient de bonnes raisons de ne pas le faire.»

No10 a déclaré : « Nous avons toujours été clairs qu’il y a des avantages significatifs à tirer des personnes travaillant au bureau, de l’innovation soutenant et développant les personnes, et bien sûr, en garantissant aux personnes un environnement de travail de meilleure qualité.

« Nous avons demandé aux gens de travailler à domicile où ils le peuvent pendant la pandémie qu’il n’est pas prévu de créer ou d’introduire un droit légal de travailler à domicile. »