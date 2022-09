Il y avait eu des suggestions selon lesquelles les règles concernant la substance pourraient être assouplies

L’Agence mondiale antidopage (AMA) est sur le point de prolonger l’interdiction de l’usage médical du cannabis dans divers sports jusqu’en 2023 malgré les militants qui ont protesté contre la suspension imposée à la star américaine de l’athlétisme Sha’Carri Richardson l’année dernière, rapporte aux États-Unis ont déclaré.

La décision devrait être confirmée plus tard en septembre, selon le Wall Street Journal, et verra probablement les athlètes qui relèvent de la portée de l’influence de l’AMA soumis à des interdictions s’ils sont testés positifs pour la substance pendant la compétition.

Cependant, cela s’inscrit dans un contexte d’examen accru de l’influence du cannabis sur le sport, car il devient légal sur un plus grand nombre de marchés et son utilisation à des fins médicales et récréatives chez les athlètes, tandis que des études ont suggéré que la substance n’a que des propriétés d’amélioration des performances négligeables.

L’AMA, qui est la principale autorité de contrôle des drogues pour les Jeux olympiques et de nombreux autres événements et ligues sportives, s’était engagée à mener un examen du fait que le cannabis continue d’être cité comme une substance interdite à la suite du tollé suscité par la suspension prononcée contre Richardson l’année dernière. qu’elle rate les Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Richardson, 22 ans, avait déjà été testé positif aux produits chimiques contenus dans le cannabis – quelque chose qu’elle a dit était dû à sa tentative de faire face à la mort de sa mère une semaine avant le début des essais olympiques.

Plus récemment, l’arrestation en février de la star américaine du basket-ball Brittney Griner à Moscou pour avoir prétendument transporté des flacons d’huile de cannabis dans le pays (où le cannabis reste illégal) a conduit à une longue peine de prison, mais a également rouvert le débat sur le rôle, le cas échéant. , le cannabis devrait ou peut jouer dans le sport.

Griner, une olympienne à deux reprises, s’était vu prescrire l’utilisation de la substance par son médecin aux États-Unis.

Les militants du cannabis, cependant, verront une lueur de lumière que la substance pourrait échapper à l’inclusion sur la liste des interdictions de 2023, même après avoir été notée par le groupe consultatif d’experts de la liste des interdictions de l’AMA qu’elle répond aux critères pour être interdite, étant donné que le projet La liste pour 2023 reste informelle jusqu’à ce que l’AMA la confirme plus tard en septembre.

“Le projet de Liste des interdictions 2023 est toujours à l’étude», a déclaré un porte-parole de l’AMA.

“Le Comité exécutif de l’AMA sera invité à approuver la version finale de la Liste lors de sa réunion du 23 septembre, la Liste elle-même étant publiée au plus tard le 1er octobre et entrant en vigueur le 1er janvier..”

La position intransigeante apparente de l’AMA sur le cannabis semble différer quelque peu de l’opinion de l’Agence antidopage des États-Unis (USADA) sur la question, après qu’elle a déclaré l’année dernière que «les règles concernant la marijuana doivent changer.”

Dans cette lettre, il était noté que si Richardson avait été une combattante de l’UFC, elle aurait toujours été autorisée à concourir étant donné que sa consommation de cannabis n’avait pas été faite pour des raisons intentionnelles d’amélioration des performances. L’UFC est supervisée par l’USADA et ne suit pas le code de l’AMA.

“Pendant près d’une décennie, l’USADA a plaidé pour que l’AMA change son approche de la marijuana afin qu’un test positif ne soit pas une violation à moins qu’il n’ait été intentionnellement utilisé pour améliorer les performances ou mettre en danger la santé ou la sécurité des concurrents.“, a déclaré le PDG de l’USADA, Travis Tygart.

Mais alors que l’USADA ne fait pas – ou même parfois d’accord – aux règles de l’AMA, il est tenu de les faire respecter en tant que signataire du code de l’AMA.

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, quant à elle, est également une critique éminente des suspensions infligées aux athlètes pour usage récréatif de cannabis, et a appelé les règles telles qu’elles sont “un fardeau important et inutile pour les libertés civiles des athlètes.

