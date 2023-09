Les patrons maladroits de Greggs commettent une erreur humiliante en confondant le Yorkshire avec Londres

Les patrons de boulangerie BUNGLING ont rénové leur magasin Greggs à Richmond, dans le Yorkshire, puis l’ont décoré avec des photos de Richmond, à Londres.

Les clients déconcertés qui venaient manger un rouleau de saucisses ou un steak cuit au four ont été accueillis par des photos de scènes à 240 miles de là.

Le magasin du Yorkshire a été décoré de photos de Richmond à Londres

L’un montrait un panneau indiquant le Thames Path, tandis qu’un autre présentait des bateaux devant le pont Richmond de la capitale.

La jolie ville marchande de Richmond dans le Yorkshire du Nord se trouve dans la circonscription de Rishi Sunak, tandis que son homologue du sud se trouve dans le quartier londonien de Richmond-upon-Thames.

Le conseiller Ian Woods, maire de la ville du Yorkshire, a déclaré : « Il s’agit d’un incident courant.

« Si nous avions une livre pour chaque fois que quelqu’un nous contacte à propos de Richmond-upon-Thames, nous serions vraiment très riches. »

Le maire a révélé que la confusion entre les villes était la faute d’Henri VII, qui était également seigneur de Richmond.

Lorsqu’un incendie détruisit l’un de ses palais du Surrey en 1497, il le reconstruisit et le nomma Richmond Palace.

Le conseiller Woods a déclaré : « Il a également renommé toute la zone autour du palais Richmond.

« Nous avons été les premiers – le nom vient du français « Richemont », qui signifie Forte Colline. »

Les habitants se sont moqués de la bévue de Greggs.

Gary Jefferson a déclaré : « L’ironie est que Greggs est une société basée à Newcastle. »

Roderic Ellis fulminait : « Les gens ont subi un lavage de cerveau en leur faisant croire qu’il n’y a que le London Richmond. »

Et le conseiller municipal le plus ancien de Richmond, Clive World, 71 ans, a ajouté : « On pourrait penser que Greggs aurait pu faire plus d’efforts étant donné qu’il s’agit de la circonscription du Premier ministre. »