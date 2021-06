Les patrons humiliés de l’UE PERDENT la bataille judiciaire d’AstraZeneca après avoir blâmé une société pharmaceutique britannique pour la pagaille des vaccins en Europe

Les patrons de l’UE HUMILIÉS ont été laissés pour compte après l’échec de leur procès chaotique contre AstraZeneca.

Des eurocrates maladroits ont été repoussés par un juge de premier plan après avoir demandé au géant des vaccins d’accélérer les livraisons – ou faire face à d’énormes amendes de plusieurs millions de livres.

Les chefs de l’UE ont été embarrassés – après que leur procès raté contre AstraZeneca a été rejeté par un juge Crédit : LNP

Bruxelles voulait forcer la société britannique à expédier 120 millions de doses d’ici la fin du mois.

Mais le tribunal a réduit ce nombre à seulement 80 mètres – et a repoussé la date limite au 27 septembre.

Gênant pour le bloc, AstraZeneca a déclaré qu’il en avait déjà fourni plus de 70 millions et qu’il dépasserait facilement l’objectif.

Aucun calendrier n’a été fixé pour le moment où le géant pharmaceutique devra débloquer les 220 millions de jabs restants achetés par l’UE.

Les chefs de l’euro avaient affirmé qu’AZ était en « violation continue » de son contrat en n’atteignant pas les objectifs.

Mais en avril, la société s’est battue – insistant sur le fait qu’elle s’était « entièrement conformée » à l’accord et qu’elle se « défendrait fermement ».

Les eurocrates avaient demandé au géant des vaccins d’accélérer les livraisons ou de faire face à d’énormes amendes – malgré le fait qu’ils aient raté leurs propres déploiements de jabs. Le Premier ministre Boris Johnson a reçu deux doses d’AZ Crédit : AP

Mais aujourd’hui, un juge a rejeté l’affaire du bloc contre AZ Crédit : EPA

Le conflit de longue date s’est approfondi lorsque les deux ont tenté de revendiquer la victoire quelques minutes après le verdict.

AZ a « salué » la décision du tribunal belge et a déclaré avoir « pleinement respecté » son contrat.

Un porte-parole a déclaré : « La Commission européenne avait demandé 120 millions de doses de vaccin au total d’ici la fin juin 2021, et un total de 300 millions de doses d’ici la fin septembre 2021.

« Le juge a ordonné la livraison de 80 millions de doses d’ici le 27 septembre 2021. À ce jour, la société a fourni plus de 70 millions de doses à l’UE et dépassera sensiblement les 80 millions de doses d’ici la fin juin 2021.

‘AUCUN DROIT DE PRIORITE EN EUROPE’

Et ils ont dit : « La cour a constaté que la Commission européenne n’a aucune exclusivité ou droit de priorité sur toutes les autres parties contractantes.

Mais l’UE s’est vantée d’une victoire parce que le jugement indique que le fabricant de vaccins a rompu l’accord.

Le tribunal a décidé que le refus du géant de la drogue d’utiliser son usine d’Oxford pour approvisionner le continent était une violation.

Mais AZ a démenti l’affirmation de Bruxelles selon laquelle la décision l’obligerait à détourner les jabs de l’usine pour de futures livraisons.

En avril, le Royaume-Uni a été informé qu’il obtiendrait « zéro » dose du vaccin fabriqué dans l’UE – jusqu’à ce que la société remplisse ses engagements envers le bloc.

L’UE a initialement mis en place son propre programme de vaccination après avoir affirmé que AZ pourrait ne pas être sûr dans certains groupes d’âge Crédit : Getty

Mais malgré cela, ils ont exigé des millions de doses supplémentaires Crédit : AFP

L’UE a été lente à autoriser le jab AZ, et quand il l’a fait, de nombreux États européens ont défié la décision et l’ont initialement interdit aux plus de 65 ans.

Mais ils ont ensuite été contraints de faire demi-tour malgré leur diffamation des doses salvatrices.

Il est venu après que les données du monde réel du déploiement plus rapide de la Grande-Bretagne aient montré à quel point il est efficace.

La dispute a empoisonné les liens plus larges entre la Grande-Bretagne et le bloc qui ont également été touchés par les tensions de la guerre de la saucisse.

Le chef de l’UE pour le Brexit, Maros Sefcovic, a mis en garde contre « une spirale descendante dans nos relations » à cause du barney sur les exportations de bangers vers l’Irlande du Nord.

Le plus grand eurocrate a accusé Boris Johnson d’avoir tenté de revenir sur le pacte sur le Brexit de l’année dernière en raison des « remords de l’acheteur ».

Il s’est félicité de l’appel du n°10 à une trêve et à de nouvelles négociations, mais a refusé de retirer de la table la menace de représailles tarifaires.

Mais en prenant du recul, la patronne bruxelloise Ursula von der Leyen a déclaré qu’elle était « profondément convaincue » qu’une solution pouvait être trouvée et s’est engagée à faire preuve de plus de « flexibilité ».

La querelle furieuse autour d’une interdiction prévue par l’UE de la vente de viandes réfrigérées de GB vers NI a éclipsé le début du sommet du G7.

Les ministres n’excluent pas de refuser d’appliquer le blocus si une solution à long terme ne peut être trouvée dans les quinze prochains jours.

D’énormes usines pharmaceutiques produisent AZ et Pfizer dans l’UE et au Royaume-Uni