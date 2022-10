Les patrons et les travailleurs ne sont pas d’accord en matière de travail à distance

Le travail hybride – combinant quelques jours de travail à distance avec quelques jours au bureau – est devenu la norme à la suite de la pandémie. Mais cette façon de travailler n’est pas perçue de la même manière par les employeurs et les salariés. Pire encore, c’est une source de tension entre eux. Dans cette nouvelle ère post-Covid-19, peu d’entreprises parviennent à convaincre leurs employés de venir au bureau tous les jours. Cela reflète à quel point le travail à distance a réussi à perturber la dynamique de la vie au travail, au grand regret des employeurs.

Le marché des services indépendants Fiverr a entrepris d’enquêter, en interrogeant 1 000 managers et cadres aux États-Unis. Près de la moitié ont déclaré qu’ils prévoyaient de modifier leurs politiques de travail à distance en 2023 pour forcer leurs équipes à retourner au bureau. La raison? Cela les rend soi-disant plus productifs. Un tiers des répondants pensent que les employés sont plus motivés lorsqu’ils se savent surveillés par leurs managers. Tout cela est bien loin du management par l’empowerment.

Plus de 40% des employeurs estiment également que les réunions en face à face permettent à leurs salariés d’avoir un accès facilité aux ressources et équipements de l’entreprise. Un autre avantage perçu est que cela amène les travailleurs à prendre moins de pauses que lorsqu’ils sont (sans surveillance) à la maison. C’est du moins ce que pensent 25% des managers.

Mais l’argent reste un facteur clé pour une grande partie des patrons américains interrogés. L’augmentation du travail à domicile est une véritable épine dans le pied des entreprises qui louent leurs locaux, dont beaucoup désespèrent de voir autant de mètres carrés inoccupés. En fait, il n’est pas étonnant qu’un employeur sur quatre soit favorable au retour au bureau pour des raisons purement financières.

Et les travailleurs alors ? Ils sont très réticents à revenir en arrière, après avoir connu la généralisation du travail à distance et la liberté d’organisation qu’il permet. Plus de 20% des 1 000 salariés interrogés par Fiverr déclarent que rien ne pourrait les convaincre de se rendre au bureau tous les jours, comme c’était le cas il y a quelques années. En fait, 42 % d’entre eux vont encore plus loin et se disent prêts à arrêter s’ils y étaient contraints.

Cependant, l’inflation et la crise du coût de la vie poussent la plupart des salariés à être plus mesurés. Ainsi, 61 % des répondants seraient prêts à venir occasionnellement au bureau en échange d’une augmentation de salaire.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici