Le numéro deux mondial masculin Daniil Medvedev était parmi ceux qui ont attiré l’attention sur les conditions épuisantes dans lesquelles les joueurs ont concouru pendant les Jeux de Tokyo.

Dans une chaleur dépassant les 30 °C (86 °F) avec une humidité supplémentaire alors que sa victoire au troisième tour contre Fabio Fognini était toujours en cours, Medvedev a été entendu dire à l’arbitre : « Je peux finir le match mais je peux mourir. »

« J’avais l’impression que mon diaphragme était bloqué » remarqua plus tard le Russe. « Je ne pouvais pas respirer correctement. C’était la journée la plus humide que nous ayons eu jusqu’à présent – peut-être la plus chaude. »

Mais ce n’était que le début, car l’Espagnole Paula Badosa a subi un coup de chaleur lors de sa rencontre en quart de finale avec Marketa Vondrousova et a été contrainte à l’abandon.

Incapable de s’éloigner du tribunal, elle était en fauteuil roulant avec une serviette sur la tête et s’est ensuite rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer sa déception.

« Je suis vraiment désolé d’avoir dû terminer le tournoi comme ça », a déploré le joueur de 23 ans.

« C’étaient mes premiers Jeux Olympiques avec l’Espagne et j’avais beaucoup d’espoir de représenter mon pays. J’ai senti tout votre soutien derrière moi et je voulais vous donner un excellent résultat en retour.

« J’espère pouvoir le faire bientôt. Merci à tous ! » le Catalan a signé.

L’ITF a ensuite cédé à la pression pour déplacer les heures des matchs à des heures qui devraient offrir des conditions plus indulgentes.

« À la suite de consultations approfondies et dans l’esprit de toujours garder les meilleurs intérêts de la santé et du bien-être des joueurs au premier plan de nos décisions, l’ITF a annoncé un changement de calendrier en raison de l’augmentation de la chaleur et de l’humidité actuellement vécue à Tokyo, au Japon, « l’organisation a annoncé.

À partir de jeudi, tous les matchs seront joués au plus tôt à 15h00 heure locale pour « protéger davantage la santé des joueurs », dans une conclusion qui lui est parvenue après contact avec le CIO, les organisateurs de Tokyo 2020, les joueurs, les arbitres et les experts médicaux en plus des diffuseurs télévisés.

Une fois que la température dépasse 30,1 °C (86 °F), des pauses allant jusqu’à 10 minutes peuvent être demandées par les hommes et les femmes, le jour 6 voyant Medvedev affronter le partenaire de double mixte de Badosa Pablo Carreno en quarts de finale hommes et son vainqueur Vondrousova face Elina Svitolina pour une place en finale féminine.