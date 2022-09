Les patrons du patrimoine Snowflake interdisent aux guides touristiques d’utiliser des termes «non inclusifs» comme maman et papa dans la farce de bonkers woke

Les patrons du patrimoine SNOWFLAKE ont interdit aux guides touristiques d’utiliser des termes «non inclusifs» comme maman, papa et famille.

Les diktats bizarres de Historic Environment Scotland, qui gère des centaines d’attractions, dont le château d’Édimbourg, annulent également des phrases telles que « dames et messieurs » et « garçons et filles ».

Les guides touristiques du château d’Édimbourg ont dit de ne pas utiliser maman, papa et famille lorsqu’ils s’adressaient aux invités Crédit : AFP

Le MSP Racheal Hamilton a appelé HES à supprimer les directives Crédit : Alamy

Ils donnent des alternatives aux guides à utiliser comme «adultes» et «copains» et ordonnent au personnel de «s’excuser et d’apprendre» s’ils sont corrigés par un invité.

Le « Langage inclusif – Conseils LGBT+ pour les collègues en contact avec les clients » a été révélé dans une demande d’accès à l’information adressée à l’organisme financé par les contribuables.

HES a nié avoir interdit des mots, mais a admis offrir des “alternatives inclusives” au langage couramment utilisé.

Mais les critiques ont critiqué les ordures éveillées et ont exigé qu’elles soient immédiatement mises au rebut.

Simon Calvert, directeur adjoint du Christian Institute, a déclaré : « Apparemment, ce groupe pensait que « 1984 » d’Orwell était un manuel, pas un conte moral.

« Ne réalisent-ils pas à quel point il est offensant de traiter les mots qui se réfèrent au fait d’être un homme ou une femme comme un sale secret ?

« Les femmes veulent être reconnues comme des femmes et les hommes veulent être reconnus comme des hommes.

« Nous convenons tous qu’il est important d’être poli avec les personnes trans et non binaires.

« Mais des mots comme « maman », « papa », « sœur », « frère », « fils » et « fille » sont précieux.

“Essayer de les supprimer de la conversation publique est une erreur. C’est l’exclusion au nom de l’inclusion. Cela ne fait certainement pas en sorte que les gens se sentent les bienvenus.

Le guide sous forme de tableau a été distribué à tout le personnel qui accueille les cinq millions de visiteurs par an donc les attractions de tout le pays.

Les termes non inclusifs comme maman et papa et changés en adultes ou adultes tandis que sœur ou frère sont changés en ami, copain ou tout le monde.

Lui/elle et elle/il sont changés en ils/leur/nous/notre et des phrases incluant fils ou fille et changés en enfants à la place.

Le diktat stipule : « La chose la plus importante est d’éviter de présumer que vous pouvez dire avec précision le sexe ou l’origine d’une personne.

“Il est préférable d’utiliser un langage non sexiste et inclusif afin que chacun se sente accueilli et respecté.”

La députée écossaise conservatrice Rachael Hamilton a déclaré: «Il est difficile d’imaginer comment quelqu’un pourrait être offensé par le langage innocent avec lequel HES a contesté. Ce conseil est peut-être bien intentionné, mais il manque de bon sens.

“En disant au personnel de ne pas utiliser ces mots et expressions tout à fait normaux, HES a seulement assuré que le personnel passera plus de temps à se deviner qu’à interagir avec les visiteurs des attractions les plus célèbres d’Écosse.

“Ils devraient abandonner ces directives étouffantes et permettre aux employés de faire leur travail et de s’exprimer librement et naturellement sur les sujets qu’ils connaissent le mieux.”

Un porte-parole de Christian Action Research and Education for Scotland a déclaré: «L’idée que les gens seront offensés par l’utilisation de termes quotidiens enracinés dans la réalité biologique est ridicule.

“Ce qui est vraiment offensant, c’est qu’une organisation financée par les contribuables oblige son personnel à utiliser un langage politique pour satisfaire les demandes des idéologues du genre.”

Marion Calder, de For Women Scotland, a déclaré: “Cela présuppose que tout le monde est en permanence câblé pour être offensé.

« Ce dont il s’agit vraiment, c’est de pousser, encore une fois, un programme politique et de soutenir l’auto-identification.

“Cela dérive vers un discours forcé ou, pour le dire autrement, demander au personnel de vérifier sa réflexion.”

Une porte-parole de HES a déclaré: «Nos conseils pour le personnel des opérations des visiteurs n’interdisent catégoriquement pas l’utilisation de mots ou de phrases – ils donnent quelques exemples de langage couramment utilisé et suggèrent des alternatives plus inclusives.

“Il s’agit de s’assurer que notre personnel peut éviter de présumer des antécédents d’une personne et utiliser un langage inclusif afin que chacun se sente accueilli et respecté.”

