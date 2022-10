Les patrons du conseil veulent transformer notre ville en “Disneyland” et interdire la conduite pour attirer les touristes – nous nous sentirons comme des prisonniers

Les habitants FURIOUS ont riposté contre les patrons du conseil qui voulaient transformer leur ville en Disneyland et interdire la conduite pour attirer les touristes.

Les plans permettant aux visiteurs de se promener dans les rues de Fowey, en Cornouailles, ont été accueillis par des cris de la part des résidents selon lesquels cela les laisserait se sentir comme des «prisonniers» dans leurs maisons.

La région est populaire parmi des célébrités comme Dawn French, qui a acheté cette propriété

Proposant une série de stationnements, d’aménagements de rue et de modifications de la circulation, le conseil voulait interdire aux véhicules motorisés, à l’exception des bus, des véhicules d’urgence et des détenteurs de badge bleu, de plusieurs rues entre 11h et 16h tous les jours en juin, juillet et août.

La proposition faisait partie du plan directeur du centre-ville de Fowey qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique, dans le but de rendre Fowey “plus attractif”.

Il est dirigé par l’équipe de la ville de Fowey, qui comprend le conseil municipal, la chambre de commerce, le forum de Fowey, le conseiller de Cornwall Andy Virr et les commissaires du port de Fowey.

Le programme a maintenant été abandonné après que les habitants ont déclaré que Fowey était “une ville ouvrière, pas un village modèle pour les touristes”.

Une résidente, Joan Allen, a déclaré que les gens seraient “pris au piège à la maison et devraient mettre la vie en attente pour l’été”.

Elle a ajouté “Fowey est une ville gérée par les touristes et payée par les résidents emprisonnés”.

Un autre résident a déclaré: “Vous essayez de faire de Fowey un Disneyland pour les touristes et vous ignorez les gens qui vivent ici.

“Nous ne pouvons donc pas faire de shopping ou faire du sport ou partir ou arriver de ou vers notre seule résidence à des moments que vous décidez – absolument ridicules et à la limite de l’illégalité.”

Quelqu’un d’autre qui vit localement a déclaré: “Les résidents doivent avoir accès à leurs propriétés à tout moment, surtout s’ils disposent d’une place de parking.

“Comment pourraient-ils autrement sortir de la ville en cas d’urgence par exemple. C’est un plan ridicule, irréalisable et potentiellement dangereux.”

Révélant le demi-tour, la nouvelle consultation se lit comme suit : “Nous avons pris en compte le fait que de nombreuses personnes estiment que nous ne sommes pas prêts en tant que communauté à tout changement dans notre utilisation des véhicules de la ville pendant certaines heures limitées pendant les mois d’été, quelque chose qui a été suggérée par certains résidents lors des premières discussions.

“Nous avons écouté ce point de vue et modifié les propositions en conséquence.

“Le plan directeur cherche à réimaginer comment les rues et les espaces peuvent être à l’avenir, en conservant le caractère de la ville, mais en s’adaptant aux besoins des gens d’aujourd’hui et de la prochaine génération, et en reconnaissant les pressions de notre environnement changeant.

“Les plans de piétonnisation de la rue Fore ne seront pas inclus dans le rapport final ; des propositions de signalisation alternatives sont présentées à la place.

“Les propositions de changement de conduite sur Fore Street sont retirées et toute suggestion de période de restriction ultérieure sur l’Esplanade et Harbour View est également retirée.”

Il indique que les restrictions de circulation ont maintenant toutes été supprimées et que l’équipe de la ville espère désormais “utiliser la signalisation pour dissuader les véhicules inutiles d’entrer dans le centre-ville”.

Avec une population soudée d’environ 2 300 personnes, la ville a été populaire pour un grand nombre de visages célèbres.

L’auteur Daphne du Maurier y a vécu tandis que la star de la télévision Dawn French a acheté il y a quelques années un manoir au sommet d’une falaise de 3 millions de livres sterling dans la région – et le célèbre chef Gordon Ramsay a transformé l’une des banques de la rue principale en restaurant.