L’appel pour un nouveau verrouillage a été fait dans une déclaration du conseil municipal, de Cllr Wendy Simon et membre du Cabinet pour la santé publique, Cllr Paul Brant.

L’actuel maire de la ville, Joe Anderson, est sous caution de la police, soupçonné de complot en vue de commettre des pots-de-vin et d’être témoins d’intimidation.

Le communiqué disait: « Il est clair que le pays est maintenant à la croisée des chemins avec Covid-19.

«La dure réalité est qu’aujourd’hui cette nouvelle souche virulente du virus est en forte augmentation et nous devons agir maintenant pour éviter une crise qui provoquera encore plus de douleur et d’angoisse.

«Nous avons besoin que le gouvernement écoute ceux qui sont en première ligne, tant dans nos hôpitaux que dans nos services de première ligne.

« En tant que nation, nous pouvons faire face à un verrouillage. Nous l’avons déjà fait et nous le pouvons encore. Plus vite nous nous en entrons maintenant, plus il y aura de vies sauvées et plus vite le rétablissement sera.

«Oui, il y aura des difficultés pour nos secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie, mais ils veulent une sécurité à long terme et une reprise solide et un verrouillage fournit les deux.

« Un paquet supplémentaire de soutien social et économique sera également nécessaire, en particulier pour protéger les plus vulnérables. »