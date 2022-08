Les patrons du basket américain réagissent à la peine de prison russe de Griner

La WNBA et la NBA ont publié une déclaration conjointe après l’emprisonnement de la star féminine en Russie

Des responsables américains du basket-ball ont déclaré que la peine de neuf ans de prison infligée à la joueuse Brittney Griner lors de son procès pour drogue en Russie n’était pas “inattendu.”

Griner a été condamnée jeudi au tribunal municipal de Khimki juste à l’extérieur de Moscou après avoir été reconnue coupable d’avoir tenté d’introduire des drogues illégales dans le pays.

“Le verdict et la condamnation d’aujourd’hui sont injustifiés et malheureux, mais pas inattendus et Brittney Griner reste détenue à tort”, a-t-il ajouté. ont déclaré la commissaire de la WNBA Cathy Engelbert et le commissaire de la NBA Adam Silver dans un communiqué conjoint.

“L’engagement de la WNBA et de la NBA à son retour en toute sécurité n’a pas faibli et nous espérons que nous sommes proches de la fin de ce processus pour enfin ramener BG aux États-Unis.”

Griner, 31 ans, a été arrêtée pour la première fois en février lorsque des cartouches de vapeur d’huile de haschisch ont été trouvées dans ses bagages à l’aéroport de Sheremetyevo, à la périphérie de la capitale russe.

La double championne olympique avait plaidé coupable dans son cas, affirmant que les cartouches s’étaient retrouvées dans ses bagages par erreur alors qu’elle faisait ses valises à la hâte, et qu’elle n’avait pas eu l’intention d’enfreindre la loi russe.

Griner joue généralement pour l’équipe WNBA du Phoenix Mercury dans son pays natal, mais s’est rendue en Russie pour apparaître pour l’UMMC Ekaterinbourg pendant l’intersaison depuis 2015.

Le cas de Griner a suscité une large attention, y compris au niveau politique. Les États-Unis l’ont officiellement classée comme “détenu à tort”certains prétendant qu’elle est utilisée comme un pion politique.

Moscou a toujours réfuté les affirmations selon lesquelles le cas de Griner est politique, notant qu’elle a enfreint la loi russe et doit en subir les conséquences comme n’importe qui d’autre.

Le mois dernier, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a révélé que Washington avait fait une offre d’échange de prisonniers entre Griner et son compatriote américain Paul Whelan, qui purge une peine en Russie pour espionnage.

Blinken a tenu un appel avec son homologue russe Sergueï Lavrov la semaine dernière, bien que Moscou n’ait pas précisé les détails d’un éventuel échange de prisonniers.

Les médias ont affirmé que le citoyen russe Viktor Bout, qui purge 25 ans dans une prison américaine pour trafic d’armes, pourrait faire partie d’un accord.

Vadim Krasikov, un ressortissant russe reconnu coupable de meurtre en Allemagne l’année dernière, a également été nommé dans certains rapports concernant un éventuel échange de prisonniers.

Réagissant à la nouvelle de la condamnation de Griner jeudi, le dirigeant américain Biden a affirmé qu’il était “inacceptable” et a appelé la Russie « de la libérer immédiatement afin qu’elle puisse être avec sa femme, ses proches, ses amis et ses coéquipiers.”

La NBA et la WNBA ont toutes deux organisé des campagnes publicitaires pour soutenir Griner pendant sa détention en Russie.

Son épouse, Cherelle, a précédemment exprimé son mécontentement à l’égard de l’administration Biden concernant sa gestion de la situation.