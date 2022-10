Les patrons doivent améliorer la santé des travailleurs en échange de l’aide du gouvernement pour pourvoir les emplois, déclare le secrétaire au Travail et aux Pensions

Les BOSSES doivent améliorer la santé de leurs travailleurs en échange de l’aide du gouvernement pour pourvoir les postes vacants, exigera aujourd’hui un ministre du Cabinet.

La secrétaire au travail et aux pensions, Chloe Smith, exposera sa mission de faire sortir les chômeurs du canapé et de les faire travailler.

Chloe Smith dira aux patrons de préparer leur personnel au combat 1 crédit

Mais en guise de compromis pour aider à enregistrer les postes vacants, elle souhaite que les entreprises améliorent la santé de leur personnel afin que moins de personnes tombent malades et quittent le travail.

On s’attend à ce qu’elle loue les initiatives où les patrons investissent dans des cours de thérapie et de conditionnement physique pour les employés.

Mme Smith craint que la maladie de longue durée ne soit l’une des principales raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne compte neuf millions de personnes économiquement inactives, tandis que les entreprises surchargées réclament plus de personnel.

Et elle demande aux entreprises d’aider davantage de personnes handicapées à travailler en installant des choses comme des rampes pour fauteuils roulants et des claviers spéciaux.

Dévoilant aujourd’hui la volonté du gouvernement pour l’emploi à Policy Exchange, Mme Smith déclarera : « Les entreprises doivent montrer comment elles jouent leur rôle dans la réduction de l’inactivité et la croissance de l’économie en rendant le marché du travail plus accessible et inclusif.

« En échange de l’aide du gouvernement aux entreprises pourvoir leurs postes vacants, nous nous attendons à ce que les employeurs investissent dans la progression et la santé de leur main-d’œuvre.

Les ministres menacent de réduire les prestations des demandeurs qui ne travaillent pas plus longtemps ou ne rencontrent pas de nouveaux coachs de travail DWP.

Les demandeurs du crédit universel devront travailler plus de 15 heures par semaine ou faire face à une réduction de leur salaire.