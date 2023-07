Les patrons d’ITV ont été avertis des craintes pour le bien-être de l’amant de Phillip Schofield après leur affaire This Morning, selon une source.

Schofield, 61 ans, a quitté This Morning lorsqu’il est apparu qu’il avait menti sur sa relation avec un coureur de près de 30 ans son cadet.

Louis Bois

Les patrons d’ITV auraient été avertis des craintes pour le bien-être de l’amant de Philip Schofield[/caption] Entreprise

Philip Schofield avec le coureur sans nom[/caption] Pennsylvanie

Capture vidéo de Dame Carolyn McCall DBE et Kevin Lygo lors d’une audience sélective de la Chambre des communes[/caption]

Phillip, qui était marié au moment de l’affaire, a qualifié la relation de « imprudente mais pas illégale ».

Maintenant, il a été révélé qu’un cadre supérieur de Loose Women d’ITV aurait envoyé un e-mail aux principaux patrons de la chaîne pour faire part de « sérieuses inquiétudes » au sujet de sa liaison avec le coureur anonyme, selon The Mail on Sunday.

L’e-mail a été envoyé au début de 2020 lorsque des rumeurs circulaient au sein d’ITV selon lesquelles M. Schofield avait eu une relation intermittente avec l’homme – que le réseau appelle la personne X.

À ce moment-là, le jeune coureur avait été transféré de This Morning à Loose Women, après la fin de la relation.

Il a ensuite été payé par le réseau après un court passage là-bas.

Une source a déclaré au Mail : « Le début de 2020 a été une période très difficile pour un certain nombre de personnes travaillant sur Loose Women. Ils ont été profondément attristés de voir la santé mentale de la personne X se détériorer.

«Ils le verraient lutter au travail mais aussi en dehors aussi; ils l’ont vu dans des états inquiétants.

« Son comportement était devenu de plus en plus instable, ce qui a maintenant du sens. À l’époque, diverses personnes avaient entendu des rumeurs sur sa relation et on pensait que le fait qu’il avait besoin d’aide pour sa santé mentale devait être transmis à ceux plus haut placés afin qu’il puisse obtenir du soutien.

« C’est alors que le cadre supérieur a décidé de le mettre par écrit afin qu’il y ait une trace écrite de leurs préoccupations. »

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « Nous n’avons pas de trace des e-mails décrits », ajoutant que le réseau a apporté des soins continus au coureur.

Les chefs d’ITV ont déclaré aux députés le mois dernier qu’ils n’étaient pas au courant des préoccupations concernant l’assistant de production.

Mais The Mail on Sunday a révélé que des sources de la chaîne pensaient que les patrons, y compris le directeur général d’ITV, Kevin Lygo, étaient au courant d’un e-mail faisant état d’inquiétudes concernant le bien-être de l’homme.

L’e-mail avertissait qu’ITV avait une obligation de diligence envers lui en tant qu’employé vulnérable.

Des sources proches de M. Lygo affirment qu’il n’en a « aucun souvenir » et qu’aucune enquête formelle n’a été ouverte, rapporte le Mail.

Il n’y a eu aucune mention de cette correspondance lors d’une audience du comité restreint de la Chambre des communes au cours de laquelle M. Lygo et la directrice générale d’ITV, Dame Carolyn McCall, ont été interrogés sur le scandale le mois dernier.

Lors d’une grillade par des députés le mois dernier, Dame Carolyn McCall a qualifié la relation de « profondément inappropriée ».

Mais, malgré les rumeurs circulant autour d’ITV pendant des années, elle a admis que seules des «révisions en cours» avaient eu lieu – et aucune n’a établi tous les faits.

Le patron d’ITV a également nié que l’affaire était un « secret de polichinelle ».

Elle a déclaré au comité de la culture, des médias et des sports qu’elle avait pris connaissance pour la première fois d’une rumeur sur la relation en décembre 2019, deux ans après avoir rejoint ITV.

Schofield et le coureur – identifiés uniquement comme la personne X – ont tous deux « nié catégoriquement » toute liaison.

ENQUÊTE EN COURS

Pendant ce temps, M. Lygo a déclaré avoir affronté Schofield en février 2022 lorsqu’il est sorti ce matin et lorsqu’il a démissionné en mai.

McCall a ajouté que la personne X avait reçu des conseils et a ajouté: « Nous l’aidions à parler librement sans que personne d’autre dans l’organisation ne le sache. »

Elle a dit qu’elle avait ordonné une enquête externe après le départ de Schofield, avec des stars, dont sa co-animatrice Holly, à interroger.

Alison Hammond et Dermot O’Leary de This Morning seront également interviewés.

McCall a déclaré à plusieurs reprises lors de l’audience que les patrons attendaient le résultat pour voir si des changements devaient être apportés.

Mais les conclusions du rapport ne devraient pas être publiées avant l’hiver, selon des sources.

Et l’enquête est sur le point de commencer malgré l’attention intense portée à l’affaire.

Jane Mulcahy KC dirige l’enquête indépendante pour ITV.

Cela survient alors que Phillip Schofield s’est précipité au chevet de sa mère de 87 ans à Cornwall plus tôt cette semaine.

Il avait veillé dans un hôpital où maman Pat était soignée pour une maladie inconnue depuis plusieurs jours.

Schofield s’est tourné vers sa mère lorsqu’il a quitté ITV au milieu d’une controverse sur une liaison extraconjugale avec un collègue masculin beaucoup plus jeune.