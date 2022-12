Les patrons d’hommes de l’Alberta accusés de complot visant à assassiner des gendarmes font toujours l’objet d’une enquête, selon des documents judiciaires

La GRC de l’Alberta enquête toujours sur plusieurs personnes qui, selon elle, donnaient des ordres aux hommes désormais accusés d’avoir comploté pour assassiner des gendarmes lors d’un blocus frontalier anti-pandémique l’hiver dernier, selon des documents judiciaires récemment publiés.

La police a identifié une équipe de direction présumée à l’extérieur du site de protestation frontalier de Coutts qui souhaitait voir non seulement la levée des mandats de vaccination, mais “l’élimination … de la classe politique professionnelle”, selon les documents.

La police a finalement déjoué le plan présumé avec un raid tôt le matin le jour de la Saint-Valentin qui a abouti à la saisie de plusieurs armes à feu et à l’arrestation de 13 personnes, dont quatre hommes désormais accusés de complot de meurtre.

Modification des systèmes politiques, judiciaires et médicaux

Dans les jours qui ont précédé ce raid, les documents allèguent que les patrons à l’extérieur de Coutts ont appelé à plusieurs reprises et envoyé des SMS aux hommes avec des ordres.

Un message texte, cité par la police, montre que les patrons ont dit aux hommes de diffuser le message que le véritable objectif de la manifestation était de modifier les systèmes politique, judiciaire et médical du Canada.

Les noms de ceux qui dirigent les quatre hommes continuent d’être expurgés car ils font l’objet d’une enquête active.

Des hommes entraînés pendant des mois

Mercredi, un juge de la Cour provinciale de Lethbridge a levé une ordonnance de mise sous scellés sur des parties de quatre demandes de mandat de perquisition après une contestation judiciaire d’un groupe d’organes de presse, dont CBC, Global, CTV, le Globe and Mail, Postmedia et le New York Times.

Ces nouveaux détails sont révélés dans les demandes d’enregistrement téléphonique des appels passés par Anthony Olienick, 40 ans, Jerry Morin, 41 ans, Chris Lysak, 48 ans, et Chris Carbert, 45 ans, depuis les maisons d’arrêt où ils sont détenus dans l’attente de leur procès. Un juge a accordé ces mandats de perquisition en mai.

Olienick, Morin, Lysak et Carbert sont tous accusés de complot en vue de meurtre, ainsi que d’armes et de méfait. Les détails allégués dans les documents judiciaires n’ont pas été testés devant les tribunaux.

De plus, Olienick a été accusé d’avoir fabriqué ou possédé un engin explosif, et Lysak a été accusé d’avoir proféré des menaces.

Les documents détaillent comment la police en est venue à croire que les quatre hommes se sont entraînés pendant des mois, ont stocké des armes et des munitions et ont reçu des ordres des patrons non identifiés.

Au cours de l’enquête de la GRC, Olienick a dit aux agents d’infiltration qu’il croyait que « tous les policiers devraient mourir » et a déclaré que les manifestants étaient prêts à « égorger [officers’] des gorges », selon les documents judiciaires.

3 hommes rencontrés dans une armurerie

Dans les mois qui ont précédé la manifestation de Coutts, Olienick aurait déclaré à la police qu’il avait rencontré Lysak et Carbert dans une armurerie à Lethbridge, selon le résumé de son entretien avec la police.

Il a ensuite invité les deux hommes et Morin dans sa propriété rurale de la municipalité de Willow Creek, à l’extérieur de Claresholm, au sud de Calgary, où il dirigeait son entreprise de camionnage.

Le groupe se serait réuni le dimanche pour “traîner, faire un barbecue et tirer” alors qu’ils se préparaient à “l’effondrement de la société”.

Ils se considéraient comme des “préparateurs”, a déclaré Olienick à la police, et ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’ils finissent par “doivent se défendre les uns les autres”.

Au moment où la police a perquisitionné les propriétés d’Olienick en février, les agents ont affirmé que l’homme avait stocké des armes à feu, plus de 36 000 cartouches et deux bombes artisanales avec des fusibles suffisamment puissants pour faire exploser des voitures.

Les agents disent avoir également saisi quatre masques à gaz, des tenues de camouflage et des équipements tactiques.

“Des chiens de berger… pour protéger le troupeau”

La police a déclaré qu’elle pensait que les quatre hommes faisaient partie d’un sous-groupe de manifestants qui se considéraient comme une équipe de sécurité.

Olienick a décrit son équipe comme “des chiens de berger… là pour protéger le troupeau”, selon les documents.

En tant que CBC et Le cinquième État signalé précédemment, la GRC avait plusieurs agents d’infiltration à Coutts qui se faisaient passer pour des manifestants qui se sont liés d’amitié avec Olienick et Carbert.

Le 12 février, Olienick a déclaré à l’un des agents d’infiltration qu’il croyait qu’il accomplissait “son destin” et qu’il n’était pas sûr de survivre à “cette guerre”.

“Olienick pensait que tous les policiers devaient mourir”, selon les notes de l’officier. “Il croyait aussi que si la police apportait la guerre à Coutts, [the protesters] leur tranchera la gorge. »

Lysak traité de “tueur à gages”

Alors qu’Olienick et l’agent d’infiltration discutaient, Lysak est sorti du Smuggler’s Saloon, un bar de Coutts où les manifestants se sont rassemblés.

Selon les notes de l’officier, Olienick a pointé Lysak et a décrit son ami comme “un tueur à gages, un tireur d’élite et un tireur d’élite à longue portée”.

Cet agent d’infiltration et ses collègues en sont venus à croire qu’Olienick et les autres complotaient pour amener des armes sur le site de la manifestation en utilisant des sacs de hockey.

En plus de cela, l’officier a enregistré le désir d’Olienick de combattre la police.

Selon l’officier, Olienick a déclaré qu’il craignait que la police ne vienne la nuit “quand tout le monde dormait” et qu’il raterait l’occasion de rallier ses troupes “pour se battre”.

Une « querelle » sur le leadership

Olienick a également déclaré qu’il avait un téléphone satellite et d’anciens militaires à la périphérie du site de la manifestation qui “se précipiteraient et écraseraient les véhicules de police”.

Les dossiers nouvellement non scellés détaillent également de nombreux appels téléphoniques interceptés depuis les téléphones portables des quatre hommes et montrent que la police craignait que les quatre hommes se coordonnent pour apporter des armes d’un deuxième stock près de Nanton.

La police a déclaré avoir intercepté un appel téléphonique entre Olienick et un homme anonyme dans lequel les deux discutaient d’une “liste détaillée” d’articles à apporter sur le site de la manifestation.

Les archives suggèrent des tensions entre ceux qui sont sur le terrain et les personnes qui les dirigent et qui ne se sont pas encore présentées sur le site de la manifestation.

Carbert a dit aux agents d’infiltration qu’il y avait une “querelle” sur le leadership et la formation, et qu’il avait traité l’un des patrons de “lâche” qui ne pouvait pas être dérangé de venir à la manifestation alors que lui, Lysak et Olienick “se préparaient à putain vas-y.”

Les arrestations

Tard dans l’après-midi du 13 février, la police a intercepté des SMS adressés à Olienick demandant une rencontre entre les patrons, Olienick, Lysak et Carbert. Le patron, dont le nom est expurgé, a dit à Olienick de ne pas apporter de téléphones portables et d’utiliser plutôt leurs radios.

À leur retour à Coutts, les policiers ont arrêté Lysak et l’ont accusé d’avoir proféré des menaces envers un policier.

Plus tard dans la nuit, la police a fait une descente dans une propriété près du site de la manifestation, saisissant des armes et arrêtant 13 personnes, dont Carbert et Olienick.

Entre-temps, Morin était retourné chez lui près d’Olds, au nord de Calgary. Le matin du 14 février, la police a intercepté les appels téléphoniques de l’un des patrons sur le téléphone de Morin.

Morin a dit à l’appelant qu’il prévoyait de retourner à Coutts.

“Morin a dit qu’il n’allait pas descendre et tirer sur les gens” avant que l’appelant “l’interrompe pour dire sarcastiquement ‘Oh, parlons-en au téléphone, espèce d’idiot'”.

La théorie du complot du télégramme d’Olienick

La police a suivi Morin depuis son domicile alors qu’il conduisait vers le sud, l’arrêtant près de Calgary.

Une fois les quatre hommes arrêtés, ils ont accordé des entretiens à la police.

Lors de son entretien avec la police, Olienick a déclaré aux officiers qu’il pensait que le blocus ne prendrait fin que lorsque la police se rangerait du côté des manifestants et que l’armée se retirerait.

“Interrogé sur le complot en vue de commettre un meurtre, Olienick a répondu que rien ne s’était passé, mais que les armes à feu étaient au cas où la GRC aurait appuyé sur la gâchette en premier”, indiquent les documents judiciaires.

Olienick a également déclaré à la police qu’il croyait que lorsque cela se produirait, le Canada serait envahi par une armée de troupes chinoises dirigée par les Nations Unies pour installer un “régime communiste totalitaire” avec “des exécutions et des chambres à gaz”.

Olienick a déclaré avoir appris cette théorie du complot de Telegram.

Les hommes ont passé des appels depuis la prison

Une fois que les trois hommes ont été incarcérés dans des centres de détention provisoire, leurs relevés téléphoniques ont montré qu’ils avaient appelé directement les patrons ou auraient pris contact avec eux par l’intermédiaire de membres de leur famille, a indiqué la police.

Les demandes de mandats de perquisition visaient à enregistrer ces appels téléphoniques en partie parce que la police pensait que les hommes avaient peut-être discuté d’allégations circulant dans les médias selon lesquelles ils avaient été connectés à un réseau extrémiste appelé Diagolon.

Les documents judiciaires ne précisent pas si la police dispose de preuves spécifiques reliant Diagolon aux hommes ou au complot présumé.

Olienick, Lysak, Carbert et Morin doivent être jugés en juin 2023.