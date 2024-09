Les patrons d’Hollywood partagent des points de vue alarmants sur l’avenir du prince Harry et de Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont jamais été pris au sérieux par Hollywood, selon un chef d’entreprise.

Le duc et la duchesse de Sussex étaient absents de la soirée des Emmy Awards de WME la semaine dernière, bien que Meghan soit une cliente de la principale agence artistique.

Aujourd’hui, une personnalité hollywoodienne de premier plan s’est prononcée sur la place d’Harry et Meghan dans l’industrie du divertissement.

Selon le Mail, Selon une source proche du dossier, les Sussex « semblent récolter le genre de « Schadenfreude avec un venin supplémentaire » dans lequel le monde du divertissement excelle ».

Ils ont continué : « Ce n’était qu’une question de temps avant que la presse spécialisée ne commence à critiquer le film. Il est difficile de trouver quelqu’un qui ait un mot positif à dire sur leur crédibilité dans le cinéma et la télévision. »

Un producteur hollywoodien a fait écho à ce commentaire, en déclarant : « Je ne pense pas que le grand public hollywoodien les ait jamais pris au sérieux. Dès le premier jour, Archewell a semblé aux yeux de la plupart des observateurs de l’industrie plus être un exercice de construction de marque qu’une véritable opération de production. Netflix distribuait des contrats de vanité comme des bonbons à l’époque et tout le monde a simplement haussé les épaules et a supposé que leur entreprise n’accomplirait pas grand-chose malgré le soutien généreux. »

« Mais même les détracteurs d’Harry et Meghan auraient été choqués de voir à quel point ils ont peu accompli », ont-ils remarqué.

« Et dans le climat plus austère de l’industrie en 2024, alors que des milliers de personnes ont perdu leur emploi et que l’économie de l’industrie du divertissement est en difficulté, il y a maintenant une véritable aversion et une méfiance à leur égard de la part de certains », ont-ils conclu.

Le prince Harry et Meghan Markle ont fondé Archewell Productions en 2020 après avoir quitté leur poste de membres de la famille royale. Le duo a signé un accord avec Netflix pour produire divers types de contenu pour la plateforme de streaming. Jusqu’à présent, la société a produit Cœur d’Invictus, Harry et Meghan, vivent pour diriger. Ils travaillent sur deux autres émissions pour la plateforme, dont l’une mettra en vedette le sport préféré du duc, le polo, et l’autre sera une émission sur le jardinage et la cuisine, dirigée par la duchesse.