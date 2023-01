Les patrons d’Hollywood m’ont dit que je n’étais pas sexy et que j’avais le “mauvais corps”, déclare la star de Harry Potter, Helena Bonham Carter

À une autre époque de la télévision, Noele Gordon était «la reine des Midlands» en tant que star du feuilleton Crossroads.

Des millions de personnes se sont connectées pour la regarder jouer la matriarche du motel Meg Mortimer dans l’émission basée à Birmingham, transformant «Nolly» – comme elle était affectueusement surnommée – en une sensation nationale.

Tout en captivant les téléspectateurs du feuilleton, célèbre pour ses décors bancaux, elle a ramassé une foule de meilleurs gongs d’actrice.

Et le drame n’était pas seulement à l’écran pour Noele, avec sa vie privée tout aussi mouvementée et colorée, mais tristement touchée par la tragédie.

Dans un monde où nous avons le choix entre des dizaines de chaînes ainsi que de multiples services de streaming, il est difficile d’imaginer à quel point Nolly était une star dans les années 70 et 80.

Et maintenant, le nouveau drame ITVX Nolly espère présenter cette ancienne superstar de la télé à une toute nouvelle génération.

Le trois parties de C’est un péché et Doctor Who écrivain Russell T Davies, et mettant en vedette Helena Bonham Carter dans le rôle-titre, couvre la carrière de Noele à partir de 1964, lorsqu’elle a été embauchée pour lancer le nouveau feuilleton, Crossroads.

Elle se poursuit ensuite jusqu’en 1981, date à laquelle elle est licenciée avant de mourir d’un cancer quatre ans plus tard, à l’âge de 65 ans.

Bien qu’une grande partie de son histoire soit tragique, le drame est également rempli de joie, et pas seulement parce qu’il rapporte un voyage nostalgique à l’émission ITV connue pour ses décors tremblants et parfois même son jeu plus tremblant.

Cela nous rappelle que Nolly, au cours des 3 521 épisodes de Crossroads dans lesquels elle a joué, a contribué à créer une institution télévisuelle extrêmement appréciée.

Savon matriarche

Et elle a remporté le prix convoité de la meilleure actrice du TV Times chaque année pendant six ans, ce qui a sans aucun doute enragé ses rivaux à Coronation Street.

Son personnage, la patronne du motel Meg, est devenue l’une des plus grandes matriarches du savon aux côtés d’Elsie Tanner de Coronation Street, et dans la même tranche que la dernière légende d’EastEnders, Dot Cotton.

Helena, 56 ans, a déclaré : « C’est très difficile d’expliquer à des gens comme mes enfants, qui pensent que j’ai été élevée avec des dinosaures, qu’il n’y avait que trois canaux, donc l’impact du savon était énorme.

“Et l’impact de Nolly, elle était dans le salon de tout le monde – avec 15 millions de téléspectateurs. Parce qu’il n’y avait pas grand chose d’autre.

“Maintenant, c’est un peu dommage parce qu’aucun de nous ne regarde quoi que ce soit en même temps, la communauté qui regarde maintenant nous a manqué.”

Nolly est devenue riche et célèbre après avoir été écoutée par des millions de personnes, mais elle a gravi les échelons depuis le bas.

Jean Noele Gordon est née dans l’East End de Londres le jour de Noël 1919, d’où son deuxième prénom, et celui qu’elle a finalement utilisé comme titre de scène.

Elle s’est lancée dans la scène dès son plus jeune âge.

En 1928, à seulement huit ans, elle participe à la première transmission couleur au monde réalisée par John Logie Baird, l’inventeur de la télévision.

Un autre jalon de sa carrière est survenu lorsqu’elle a commencé à travailler pour la nouvelle station ITV basée à Birmingham, ATV, d’abord en tant que première productrice du pays, puis a décroché sa propre émission de chat, Tea With Noele Gordon.

Elle est même devenue la première femme à interviewer un premier ministre, le chef de l’époque, Harold Macmillan.

Mais sa carrière a vraiment décollé lorsqu’elle s’est inscrite à Crossroads, se taillant une niche qui lui a valu le titre de “Reine des Midlands” et a fait d’elle une star en elle.

Elle est entrée dans le panthéon des artistes les plus connus de Grande-Bretagne dans les années 70, apparaissant souvent aux côtés de son ami proche, le présentateur Larry Grayson, décrit dans la nouvelle émission ITVX de Mark Gatiss.

Surtout, Nolly a été largement crédité d’avoir fait un énorme succès avec le savon, qui était généralement considéré comme une sorte de Corrie du pauvre.

Ce faisant, le programme et sa principale dame ont été crédités d’avoir popularisé la télévision de jour – car avant son arrivée, personne ne pensait que tout ce qui était diffusé avant 19 heures était significatif.

Parmi les acteurs et l’équipe, elle était aussi une figure maternelle, souvent redoutée mais aussi aimée pour ses gestes incroyablement gentils.

Mais les patrons n’aimaient pas ses manières explosives lorsqu’il s’agissait de réécrire des scripts et des scènes.

Finalement, en 1981, elle a été brutalement exclue de l’émission ITV, non pas parce que ses performances avaient diminué, mais parce qu’on avait l’impression qu’elle s’était trop éloignée de sa station.

Helena dit qu’elle ressentait une affinité avec le personnage de Noele car elle était une femme forte qui avait forgé une carrière réussie dans une industrie dominée par les hommes.

L’actrice de Crown et Harry Potter a déclaré: “C’était une bonne dirigeante et elle s’occupait de presque tous ceux qui étaient à Crossroads.

«Elle était très franche et profondément authentique. Et elle portait son expérience et elle avait été, je me sentais, limogée à son apogée.

« Elle n’aurait pas pu être meilleure dans ce qu’elle faisait.

“Je soupçonne qu’elle a été licenciée parce que des gens ont été menacés par elle. Ils auraient peut-être été ennuyés aussi, mais elle était intelligente, probablement plus intelligente que les autres personnes de la série et ils en voulaient à son pouvoir.

“Mais elle avait raison la plupart du temps.”

Nolly évoque également la tragédie de la vie amoureuse du personnage central.

Elle a reçu plusieurs propositions et a été fiancée pendant un certain temps, mais pendant 20 ans, elle avait “laissé sa vie vide” en attendant qu’elle soit remplie par l’homme marié dont elle était amoureuse – Val Parnell.

L’impresario du showbiz était connu sous le nom de “Mr Television” en raison du grand nombre de stars qu’il a créées, allant de Norman Wisdom à Julie Andrews.

Il a dit à Nolly qu’il mettait fin à leur relation parce qu’il ne pouvait pas divorcer de sa femme parce qu’il avait été élevé catholique.

Puis il s’enfuit avec sa secrétaire qui avait la moitié de son âge, avant de mourir d’une crise cardiaque en 1972.

Mais c’est Nolly qui, en fin de compte, était considérée comme un personnage particulier – parce qu’elle ne s’est jamais mariée ni n’a eu d’enfants.

Helena a déclaré: “Dans l’épisode trois, Nolly prononce un discours magnifique dans lequel elle parle du fait que les femmes sont définies par les hommes.

« En particulier, si vous êtes une femme, que vous n’êtes pas mariée et que vous n’avez pas d’enfants, vous êtes considérée comme étrange ou bizarre.

“Et il y a une armée silencieuse de femmes sans nom et il y a beaucoup à dire ces jours-ci là-dessus.”

Mais dans le drame télévisé, Nolly trouve enfin un homme qui comprend et se soucie d’elle à Tony Adams, qui a joué le directeur du motel caddish, Adam Chance.

Il n’y avait pas de romance entre les deux acteurs, notamment parce qu’il avait 21 ans de moins qu’elle.

Mais Nolly et Tony, joués par Augustus Prew dans le drame ITVX, avaient une relation incroyablement étroite qui lui a apporté une joie et un soutien énormes au cours de ses dernières années.

Des hauts hilarants

Le drame comprend le moment hilarant où Nolly filmait ses dernières scènes sur Crossroads – faisant au revoir alors qu’elle embarquait sur le paquebot QE2 – lorsque Tony a navigué sur un bateau à côté du navire pour lui donner un bon départ de sa meilleure amie.

Il y a d’autres sommets hilarants, comme la vue de Nolly arrêtée en Thaïlande après avoir été limogée de Crossroads.

Elle avait été surprise en train de passer une nuit en ville dans un club de strip-tease de Bangkok et avait été dûment arrêtée, avant d’être relâchée.

En plus d’être une histoire triste, c’est aussi l’histoire de quelqu’un qui a rebondi car, en 1985, les patrons de Carrefour lui ont demandé de retourner au feuilleton, mais elle était déjà trop malade.

Helena a déclaré: “Vous aimerez ce drame si vous êtes une femme et que vous approchez de la quarantaine, ou même si vous êtes un homme, ou toute personne qui a été licenciée, victime d’intimidation ou maltraitée.

«Mais vous n’avez pas besoin d’être un fan de Crossroads pour trouver cela hilarant. c’est une histoire brillamment racontée – venez faire un tour.

Nolly sort sur ITVX le 2 février.

Plus de favoris de motel

L’écriture était vraiment sur le mur vacillant de Crossroads lorsque Victoria Wood a parodié le feuilleton.

De 1985 à 1987, le défunt comique a ridiculisé le savon dans la parodie Acorn Antiques, qui mettait également en vedette Julie Walters et Celia Imrie.

Puis, en 1988, ITV a supprimé Crossroads.

Mis à part les intrigues bizarres et le jeu parfois risible, le casting de personnages du motel a donné à Victoria beaucoup de matériel avec lequel travailler.

Le plus mémorable était Benny Hawkins, le bricoleur gentil mais peu éduqué joué par Paul Henry de 1975 à 1988.

Il est devenu l’un des personnages de feuilleton les plus célèbres et les plus usurpés de l’histoire.

Bombe de guerre

Un autre personnage préféré était Diane Lawton, interprétée par Susan Hanson.

Elle est arrivée au motel pour participer à un concours de beauté dans les années 60 puis a décroché un emploi de serveuse et de commis de cuisine.

Des années plus tard, Diane a fait une dépression nerveuse après avoir été témoin de l’explosion d’une bombe de guerre dans la cuisine du motel.

Pourtant, le personnage avec le meilleur nom, si rien d’autre, était Shughie McFee, le chef écossais du motel joué par Angus Lennie.

Une fois, il est allé derrière un réfrigérateur pour obtenir des ingrédients et, dans une continuité classique de Crossroads, on ne l’a plus revu pendant des semaines.

