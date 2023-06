Les patrons devraient laisser les travailleurs rentrer chez eux quand il fait trop chaud, déclare le patron du syndicat

Les EMPLOYEURS devraient laisser les travailleurs rentrer chez eux lorsqu’il fait trop chaud, a affirmé un patron syndical.

Le mercure a grimpé jusqu’à 32 ° C à Surrey hier avant de céder la place à des pluies torrentielles.

Les personnes profitant du soleil au parc Potters Field le long de la rivière de Londres Crédit : Alamy

Le temps chaud devrait rester dans la plupart des régions du pays et devrait rester au-dessus de 24 et 25 ° C tout au long de la semaine.

Et Daniel Shears, directeur national de la santé, de la sécurité et de l’environnement du syndicat GMB, a demandé aux patrons de permettre aux gens de travailler à domicile.

Passant ses appels irréalistes, il a déclaré au Telegraph: « Travailler à des températures élevées provoque des problèmes de stress thermique, de déshydratation et d’épuisement. »

« À partir de 25 °C, vous commencez à toucher des points de déclenchement dans l’acuité mentale des gens et cela limite ce que les travailleurs peuvent faire.

Des millions de lieux de travail seraient perturbés si les Britanniques étaient autorisés à prendre des jours de congé lorsqu’il faisait trop chaud.

Mais M. Shears a même déclaré que les employés devraient être autorisés à prendre des pauses supplémentaires et à commencer et quitter le travail plus tôt.

« Nous n’avons pas eu de longues périodes de temps chaud jusqu’à récemment », a-t-il déclaré. « Classiquement, nous aurions deux semaines de temps chaud chaque été. Nous le tolérons, alors ça va.

« Les employeurs devraient en être conscients et planifier en conséquence. »

Le Health and Safety Executive (HSE), l’organisme de réglementation du travail du pays, a révélé à quel point il doit faire chaud pour quitter légalement le travail.

Il n’y a pas de température minimale ou maximale pour les bureaux ou autres lieux de travail inscrits dans la loi en l’état.

Au lieu de cela, ce que les employeurs doivent faire, c’est s’assurer que les conditions sont « raisonnables », ce qui est évidemment très vague.

RESTE CALME

Le Health and Safety Executive (HSE) est une agence gouvernementale responsable de « l’encouragement, la réglementation et l’application de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail ».

Il suggère que les lieux de travail doivent avoir une température minimale de 16 ° C.

Dans les cas où le travail vous oblige à effectuer « un effort physique rigoureux », ce chiffre descend à 13C.

En effet, vous êtes plus susceptible d’accumuler de la chaleur corporelle dans un environnement où vous vous exercez physiquement.

Cependant, le HSE a déclaré qu’il ne pouvait pas donner de température maximale significative.