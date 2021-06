Les patrons devraient imposer les vaccinations Covid

Les employés entièrement vaccinés contre Covid devraient embrasser un retour au bureau plutôt que de s’enfuir, a déclaré mercredi à CNBC le PDG de LaSalle Network, Tom Gimbel.

« Le défi que nous avons est un défi d’état d’esprit de l’employé », a déclaré Gimbel, également fondateur de la société nationale de dotation et de recrutement basée à Chicago. « Ils considèrent cela comme une punition de revenir au bureau et ils devraient le considérer comme un avantage de revenir au bureau, à la fois pour des problèmes sociaux et émotionnels ainsi que pour la croissance de carrière et la croissance des revenus. »

Alors que de nombreuses entreprises élaborent leurs plans de retour au travail, certains employés s’opposent à un retour au bureau après plus d’un an de travail à distance en raison de la pandémie.

« Si nous voulons être en mesure de rivaliser au niveau mondial ou local, nous devons rassembler nos employés au bureau, à la fois pour l’intégration des nouveaux employés et pour la camaraderie afin de s’assurer que les gens restent », a déclaré Gimbel sur « Squawk Box », ajoutant qu’il pense que les patrons devraient imposer des vaccinations afin de protéger la majorité de leurs travailleurs contre le coronavirus.

Les remarques de Gimbel font suite à la récente décision de Morgan Stanley d’interdire aux travailleurs et aux clients non vaccinés de retourner dans ses bureaux de New York et du comté de Westchester, New York, à partir du 12 juillet. Les employés qui ne sont pas complètement vaccinés devront continuer à travailler à distance, selon l’entreprise dit aux travailleurs.

D’autres géants financiers adoptent également cette approche : Goldman Sachs demande à ses employés américains de déclarer leur statut vaccinal, et Blackstone demande aux employés américains entièrement vaccinés de retourner au bureau à temps plein. à partir du 7 juillet. Alors que c’est légal pour que les entreprises demandent à leurs employés leur statut vaccinal, elles doivent garder cette information confidentielle.

Avec le rebond de l’économie et le resserrement du marché du travail, Gimbel a déclaré: « C’est un marché des employés, mais cela va changer. Et nous le constatons. » Il a ajouté: « Que les entreprises restent en activité, fassent faillite, que de nouvelles apparaissent, il y aura un moment où les gens seront payés un peu plus pour aller au bureau ou choisir de travailler ailleurs. »

La liberté de choix pour les employés est la meilleure chose à propos du changement post-Covid, a déclaré Gimbel, ajoutant que « si vous n’aimez pas ce que fait votre entreprise, vous pouvez partir et travailler pour une autre entreprise ».

Les efforts de réouverture du pays s’inscrivent dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la variante transmissible delta Covid, identifiée pour la première fois en Inde. La variante delta représente désormais 20% de tous les nouveaux cas aux États-Unis, a déclaré mardi le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche. C’est en hausse par rapport à 10 % il y a environ deux semaines.

Alors que certaines entreprises demandent une vaccination complète, le Dr Scott Gottlieb a déclaré à « Squawk Box », dans une interview plus tard mercredi, qu’il n’est « pas clair » pourquoi les établissements de santé traitent toujours les vaccins Covid différemment des autres vaccins obligatoires.

« Les travailleurs de la santé doivent se faire vacciner contre la grippe, la varicelle, l’hépatite B, donc je ne comprends pas pourquoi les établissements de santé traitent cela différemment étant donné que cela met les patients en danger si un professionnel de la santé le transmet à l’intérieur d’un établissement de santé. Je pense donc que cela va devoir se jouer. » dit Gottlieb.

L’ancien chef de la Food and Drug Administration a déclaré qu’il pensait que l’approbation complète par la FDA des vaccins Covid, qui sont actuellement autorisés en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence, ne fera pas pencher la balance sur les entreprises non-soignantes qui l’exigent. Il a déclaré que les grandes entreprises pourraient être plus réticentes que les plus petites à imposer le vaccin dans le cadre du retour au travail.