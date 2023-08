Les patrons des traîtres révèlent la règle secrète que Claudia Winkleman a été forcée de suivre sur le plateau de la BBC

LES créateurs de The Traitors ont révélé la seule chose qu’ils avaient dit à l’animatrice Claudia Winkleman de faire : se taire.

S’exprimant lors du Festival de télévision d’Edimbourg, la productrice du hit de télé-réalité BBC1, Stephen Lambert, a déclaré qu’elle devait réduire au minimum tout dialogue pour maintenir la tension.

Ce fut un grand changement pour Claudia, 51 ans, connue pour son style de présentation rapide dans son autre grand spectacle, Strictly Come Dancing.

Stephen, qui parlait également de l’animateur de la version américaine de l’émission, Alan Cumming, a déclaré : « La principale note de production à leur donner était de se taire. Les hôtes ont l’habitude de parler tout le temps et c’est en fait un jeu où l’hôte doit se taire la plupart du temps.

« Particulièrement dans la section des tables rondes, c’est ce qu’ils font en se promenant – garder le silence ajoute au drame et ajoute à leur autorité et à leur pouvoir. »

La session de questions-réponses sur l’émission, qui est sur le point de lancer sa deuxième série cet automne, a également vu la confirmation que la BBC n’avait pas prévu de version célébrité de l’émission.

Et ce malgré le fait que de nombreuses autres versions du programme présentent des visages célèbres jouant au jeu de la tromperie.

Stephen a cependant dit qu’il y aurait de nouveaux rebondissements dans la saison suivante, mais il ne révélerait pas ce qu’ils étaient.

Il a également été révélé que lors de la conception du spectacle, les producteurs avaient eu l’idée de l’appeler The Mutineers et de le placer sur un bateau.

Le format actuel a été un énorme succès auprès des chaînes dans les pays du monde entier, Nick Smith du distributeur de spectacles All3Media avouant au festival : « Je ne suis probablement pas censé dire cela, je pense qu’il y en a 26 qui sont signés et il y en a plus qui sera signé dans les prochains mois – c’est donc le format qui se vend le plus rapidement au monde.