Les patrons des talk-shows de James Corden révèlent leur intention de le remplacer

Le chat télévisé américain de JAMES CORDEN est sur le point d’être remplacé par un jeu télévisé rempli de bandes dessinées.

Le réseau de télévision américain CBS réorganise une ancienne émission mettant en vedette des stars du stand-up plaisantant sur les médias sociaux.

Getty

James, qui a remplacé le présentateur écossais Craig Ferguson en 2015, verra sa course dans les prochains mois.

Les initiés disent que son budget de 50 millions de livres sterling par an doit être réduit de 30% cette année.

The Late Late Show de Corden enregistre des chiffres énormes grâce à des clips en ligne, mais le public en direct à l’écoute est inférieur à 2 millions.

Blimey, vous savez que les choses vont mal quand plus de gens regardent EastEnders.

Stephen jusqu’à quatre drames

Le COMÉDIEN Stephen Merchant dit que le fait d’apparaître dans un véritable drame policier Four Lives l’a encouragé à jouer des rôles plus sérieux.

L’écrivain a joué le tueur en série Stephen Port dans l’émission BBC1 et dit que le “défi” l’a poussé à faire plus de travail en dehors de la comédie.

Getty

Stephen Merchant dit que le fait d’apparaître dans un véritable drame policier Four Lives l’a encouragé à jouer des rôles plus sérieux[/caption]

Stephen, qui a co-écrit et joué dans la comédie de la BBC1 The Outlaws, a déclaré : « Au fil du temps, je me suis senti plus confiant en tant qu’acteur, alors quelqu’un m’a offert la chance de jouer ce personnage.

“J’étais nerveux à l’idée d’entreprendre quelque chose comme ça, mais j’ai apprécié.

“Ce n’est pas que ce soit agréable de jouer un tueur, mais c’est agréable de relever le défi.

“C’était la première fois que je trouvais que le jeu d’acteur était aussi stimulant de cette façon, donc cela ne me dérangerait pas de faire d’autres choses sérieuses.”

Sur la base de sa performance dans Four Lives, il mérite des castings plus sérieux.

Au milieu d’une série d’annulations, un favori de la télévision s’est retrouvé sauvé par un réseau de streaming rival une semaine seulement après sa suppression.

La série Three Women a été abandonnée par Showtime avant même d’avoir diffusé sa toute première saison.

Mais dans une percée passionnante pour les fans, le streamer rival Starz a repris le drame.

Le soulagement commence à un tee

Un line-up DIVERSIFIÉ de stars a offert son aide au Comic Relief de cette année – et a été récompensé par des t-shirts Mr Men et Little Miss.

Cependant, ce n’étaient pas que des cadeaux – les célébrités faisaient la promotion des hauts, vendus dans le grand magasin TK Maxx, toutes les ventes étant reversées à l’association caritative.

Bien que les organisateurs aient essayé de faire correspondre les personnages de dessins animés à la nature des visages célèbres prêtant leur soutien.

Jodie Kidd, mannequin et passionnée de voitures, a déclaré: “Étant la tête motrice que je suis, il était très approprié que je porte le sweat-shirt Marvelously Messy sur le plateau avec TK Maxx cette année.

«Avec chaque vente de cette collection, les dons iront au travail vital que Comic Relief fait pour aider les enfants et les jeunes confrontés à des moments difficiles, alors pourquoi ne pas vous rendre dans votre magasin le plus proche et apporter votre soutien de toutes les manières possibles.

Paddy dans la tourmente suicidaire

EMMERDALE prépare une histoire de suicide poignante pour Paddy Kirk en difficulté.

Le vétérinaire, joué par Dominic Brunt, a du mal depuis que sa femme Chas Dingle l’a trompé.

TVI

Dominic Brunt comme Paddy Kirk dans Emmerdale[/caption]

Maintenant, le feuilleton ITV a annoncé que le mois prochain, Paddy envisagerait de se suicider.

Ce soir, Paddy va soudainement décider de quitter le village, sans prévenir ses amis et sa famille.

En mars, il reviendra et fera des adieux voilés avant de repartir dans le but de mettre fin à ses jours.

Les auteurs de la soa ont travaillé en étroite collaboration avec les Samaritains et l’association caritative anti-suicide Andy’s Man Club pour raconter l’histoire de Paddy de manière authentique.

Netflix a tweeté un lien pour les célibataires à la recherche d’amour à appliquer à sa nouvelle émission Love Is Blind: UK hier.

Il fera ses débuts sur la plateforme de streaming en 2024 et verra des célibataires de tout le pays adopter une approche beaucoup moins conventionnelle des rencontres en organisant plusieurs rendez-vous à l’aveugle.