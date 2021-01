Il a longtemps été l’un des plus gros bêtes pour les automobilistes – sans parler des plus dangereux.

Mais maintenant, les patrons des routes prévoient une répression du talonnage avec de nouvelles caméras qui surveillent les écarts entre les véhicules.

La technologie est testée sur un tronçon d’autoroute dans les Midlands, et des plans sont en cours d’élaboration pour un éventuel déploiement à l’échelle nationale l’année prochaine.

Les chiffres de Highways England obtenus par le Daily Mail montrent que les appareils ont attrapé plus de 26 000 conducteurs en deux mois – plus de 400 par jour.

L’infraction peut entraîner des poursuites pour conduite sans le soin et l’attention voulus.

Les contrevenants risquent une amende minimale de 100 £ et trois points de pénalité, cependant, les automobilistes capturés par les caméras ne reçoivent que des lettres d’avertissement pendant les procès.

Les chiffres officiels montrent que plus de 100 personnes sont tuées ou gravement blessées chaque année dans des accidents où un véhicule a roulé trop près de celui qui le précède.

L’habitude mortelle est un facteur dans environ une victime sur huit sur les autoroutes et les routes a.

Highways England pense que seule une petite minorité de talonnage est délibérée, de nombreux conducteurs ignorant simplement qu’ils envahissent dangereusement l’espace d’une voiture.

Il se peut que seuls les récidivistes soient poursuivis par les nouvelles caméras. Les données des essais montrent que sur les 26 000 capturés entre le 5 octobre et le 5 décembre, 3 700 ont été pris au talon plus d’une fois.

Les pires contrevenants ont été identifiés 12 fois.

Le code de la route stipule que les conducteurs devraient permettre au moins deux secondes d’écart entre les véhicules, ce qui est doublé sur route mouillée.

Des recherches en voiture utilisant des caméras de tableau de bord et des moniteurs cardiaques ont révélé que la réaction typique d’un conducteur à être talonné est la surprise, la colère et l’augmentation de la fréquence cardiaque.

Les victimes peuvent ressentir une pression pour augmenter dangereusement leur vitesse afin de créer plus d’espace entre elles et le véhicule incriminé.

La ministre des Routes, la baronne Vere, a déclaré: « Quand les gens pensent aux causes des accidents de la route, le talonnage n’en fait probablement pas partie, mais c’est celui qui peut avoir des répercussions dangereuses.

« Les plans innovants de Highways England montrent déjà à quel point ce comportement est sérieux et imprudent, et à travers cette campagne, j’espère que nous verrons le talonnage chuter, rendant nos routes, déjà parmi les plus sûres au monde, encore plus sûres. »

Jeremy Philips, responsable de la sécurité routière de Highways England, a déclaré: « Ces nouvelles caméras ont malheureusement mis en évidence le nombre de personnes conduisant trop près de nos routes.

« Nous comprenons que la plupart des talonnages sont involontaires par des conducteurs qui ignorent tout simplement qu’ils envahissent dangereusement l’espace de quelqu’un d’autre.

« Mais ne pas laisser suffisamment d’espace entre vous et le véhicule à l’avant peut être très effrayant et intimidant – cela pourrait aussi s’avérer fatal. »