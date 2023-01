Les patrons des médias sociaux pourraient être emprisonnés s’ils enfreignent les lois sur la sécurité des enfants

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak fait face à une importante rébellion d’arrière-ban alors que les députés conservateurs font pression pour que les patrons des médias sociaux soient tenus pénalement responsables de la protection des enfants contre les dommages en ligne.

Une foule d’anciens ministres font partie de ceux qui ont apposé leur nom sur un amendement au projet de loi sur la sécurité en ligne exigeant des mesures plus strictes.

Près de 40 rebelles, dont l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel et l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan-Smith, veulent que les propriétaires de plateformes de médias sociaux encourent une peine de prison s’ils ne protègent pas les enfants contre la visualisation de contenus préjudiciables.

Ian Russell et Ruth Moss, parents d’enfants qui se sont suicidés après avoir visionné du contenu préjudiciable en ligne, font partie de ceux qui font campagne pour que le gouvernement britannique accepte le changement proposé.

L’amendement vise à introduire une nouvelle clause dans le projet de loi pour “ériger en infraction le non-respect par le fournisseur d’un service d’usager des obligations de sécurité protégeant les enfants” qui sont énoncées dans le projet de loi.

Au total, 36 conservateurs ont soutenu la modification, dont l’ancienne secrétaire à l’environnement Dame Andrea Leadsom et une multitude d’anciens députés.

L’amendement est susceptible de causer un nouveau mal de tête à Rishi Sunak lorsque le projet de loi, qui est en préparation depuis cinq ans, doit revenir à la Chambre des communes pour un débat mardi.

Avec le soutien des travaillistes à l’amendement, les rebelles sont susceptibles d’avoir le nombre nécessaire pour infliger la première défaite du poste de premier ministre de M. Sunak s’il est appelé à voter.

Depuis son entrée au n ° 10 en octobre, M. Sunak a reculé face aux soulèvements de ses députés d’arrière-ban, après avoir abandonné les parcs éoliens terrestres et les réformes de la planification du logement.

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a déclaré qu’elle “n’excluait pas” une telle proposition.

S’adressant au podcast Newscast de la BBC, elle a déclaré: “Je n’exclus aucun de ces amendements parce que j’y ai travaillé et ils sont également arrivés aujourd’hui, en regardant, vous savez, ce que les collègues mettent vers l’avant.

«Je suis quelqu’un qui adopte toujours une approche sensée de ces choses. Si les gens ont de bonnes idées, ce n’est pas parce que je n’y ai pas pensé que nous n’allons pas les mettre en œuvre.

Plus tôt, Downing Street a déclaré qu’il “examinerait” tout amendement apporté au projet de loi sur la sécurité en ligne.

Le porte-parole officiel du Premier ministre, a demandé si M. Sunak était favorable à la responsabilité pénale des patrons des médias sociaux pour non-respect du projet de loi, a déclaré: «Notre objectif est de tenir pour responsables les plateformes de médias sociaux pour les contenus préjudiciables tout en garantissant que le Royaume-Uni reste un grand endroit pour investir et développer une entreprise technologique.

« Nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser ces deux choses.

“Nous examinerons attentivement tous les amendements proposés au projet de loi sur la sécurité en ligne et définirons sa position lorsque l’étape du rapport se poursuivra.”

Dans sa forme actuelle, la nouvelle loi sur la sécurité sur Internet obligerait les entreprises technologiques à supprimer les contenus illégaux de leurs plateformes, en mettant particulièrement l’accent sur la protection des enfants contre les contenus préjudiciables.

Les plateformes de médias sociaux et autres sites de contenu générés par les utilisateurs qui enfreignent ces règles s’exposeraient à de lourdes amendes de la part du nouveau régulateur du secteur, Ofcom.

Mais, actuellement, la loi proposée ne tiendrait les patrons de la technologie responsables que pour avoir omis de fournir des informations au chien de garde.

L’association caritative pour enfants NSPCC a contribué à mener une campagne visant à rendre les responsables pénalement responsables pour ne pas avoir offert de protection aux jeunes.

Il a déclaré qu’une enquête qu’il a menée a révélé que 66% des adultes britanniques qui ont exprimé une opinion ont déclaré qu’ils souhaiteraient que les gestionnaires de médias sociaux soient poursuivis pour tout manquement entraînant un préjudice grave pour les enfants.

Molly Russell avait 14 ans lorsqu’elle s’est suicidée après avoir visionné des contenus nuisibles liés à l’anxiété, à la dépression, à l’automutilation et au suicide sur les réseaux sociaux.

Son père, Ian Russell, a déclaré: «Lors de l’enquête de Molly, le monde a vu l’ampleur du contenu incroyablement pénible auquel elle a été exposée en tant que fille vulnérable souffrant de problèmes de santé mentale.

“Pourtant, personne n’a assumé la responsabilité personnelle de la façon dont les médias sociaux ont contribué à sa mort.

“L’inclusion de la responsabilité des cadres supérieurs dans le projet de loi sur la sécurité en ligne est une opportunité d’empêcher que cela ne se reproduise et de concentrer l’esprit des patrons de la technologie pour s’assurer que leurs plates-formes sont des espaces en ligne sûrs pour les enfants.

“J’exhorte le secrétaire à la Culture et le Premier ministre à écouter les militants et un nombre croissant de leurs propres députés et à accepter cet amendement crucial à la législation proposée.”

Mme Moss, dont la fille, Sophie Parkinson, avait 13 ans lorsqu’elle est décédée en 2014, après avoir vu des messages suicidaires et d’automutilation, a déclaré: «C’est une réelle opportunité pour le gouvernement de renforcer le projet de loi sur la sécurité en ligne d’une manière qui, je l’espère, le fera. empêcher d’autres familles de vivre la tragédie inimaginable que nous avons endurée lorsque nous avons perdu notre fille Sophie.

La députée Miriam Cates, qui serait la principale rebelle conservatrice à l’origine de l’amendement, a déclaré sur Instagram : « Il est tout à fait clair que les dirigeants des médias sociaux ne vont pas se réveiller un matin et décider de donner la priorité à la sécurité des enfants.

“Pour conduire un changement de culture sérieux dans les salles de conférence des Big Tech, nous devons rendre les cadres supérieurs individuellement et personnellement responsables des manquements à protéger les enfants.”

La secrétaire à la culture fantôme du Labour, Lucy Powell, a déclaré: «Le gouvernement a édulcoré et vidé le projet de loi sur la sécurité en ligne, pensant qu’il apaiserait son propre parti, mais ils n’ont pas lu la salle.

«Chaque jour qui passe, d’Andrew Tate à la désinformation et aux incels, les appels à une réglementation plus stricte et à des sanctions plus sévères pour les puissantes plateformes de médias sociaux ne font que croître et croître.

“Le travail a appelé à la responsabilité pénale de ceux qui dirigent ces entreprises tout au long de l’adoption du projet de loi et nous unirons nos forces à travers la maison pour le renforcer de cette manière.”