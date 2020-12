Le gouvernement a annoncé un programme de soutien aux entreprises qui peinent à payer leurs travailleurs au début de la pandémie.

Le programme de maintien de l’emploi (JRS) a permis au gouvernement de couvrir 80% des salaires de tous les employés qui avaient été congédiés, sans frais pour l’employeur.

Le programme visait à empêcher les travailleurs de perdre leur emploi alors que les entreprises se débattaient pendant la pandémie.

Le chancelier Rishi Sunak a annoncé plus tôt ce mois-ci que le programme se poursuivrait jusqu’en mars de l’année prochaine.

Il a déclaré: « L’extension des congés et l’augmentation de notre soutien aux travailleurs indépendants protégeront des millions d’emplois et donneront aux gens et aux entreprises la certitude dont ils ont besoin pour ce qui sera un hiver difficile. »

En vertu de nouvelles mesures, les employés recevront 80% de leur salaire actuel pour les heures non travaillées.

Les employeurs n’auraient pas à contribuer à ce paiement, mais être invité à couvrir les cotisations d’assurance nationale et de pension de l’employeur pour les heures non travaillées.

Pour une réclamation moyenne, le site Web du gouvernement indique que cela ne représente que 5% du coût total de l’emploi ou 70 £ par employé et par mois.