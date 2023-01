Les patrons des apprentis ont été contraints d’arrêter le tournage après que les candidats ont inondé à plusieurs reprises un manoir de plusieurs millions de livres

Le tournage de THE Apprentice a été entravé à plusieurs reprises par des inondations dans le manoir d’un million de livres des concurrents.

Le Sun peut révéler que malgré les patrons qui ont envoyé des dizaines de milliers de personnes pour louer la somptueuse maison du nord de Londres, il n’a pas réussi à faire face aux 18 candidats.

Les patrons de la BBC ont supplié les candidats de ne pas parler des sols détrempés

L’ancien soldat Mark Moseley et Sohail Chowdhary ont laissé entendre que le problème était si régulier que les producteurs les ont suppliés d’arrêter de parler des sols détrempés alors qu’ils tentaient de filmer des scènes du matin pour le hit BBC One Show.

Chaque épisode montre généralement les concurrents agités qui se précipitent pour se préparer après avoir reçu un appel tôt le matin de Lord Sugar pour le rencontrer quelque part dans la capitale.

Parlant des problèmes secrets, Mark a déclaré: «La salle de bain, elle était inondée et les caméramans entraient et il y avait de l’eau partout sur le sol et d’énormes flaques d’eau.

“Nous parlerions du sol mouillé [while they were filming] et ils n’arrêtaient pas de nous dire de ne pas en parler.

“C’était presque comme une scène du Titanic. J’exagère mais c’était fou. Nous avons beaucoup inondé la salle de bain.

Pendant ce temps, Sohal a ajouté: “Nous étions tellement pressés qu’un jour, il y avait des flaques d’eau sur le tapis alors que la douche inondait la salle de bain et se répandait sur les tapis dans le couloir.”

Bien que Beeb ait dépensé des milliers de dollars pour louer la somptueuse maison de Londres, il semble que tout le monde n’ait pas été impressionné.

L’ancien soldat Mark a déclaré: “Il n’y avait pas de pression d’eau au dernier étage et la douche coulait juste car nous étions si haut au quatrième étage.”

La maison de 17 millions de livres sterling se trouve dans l’une des rues les plus chères du Royaume-Uni sur The Bishops Avenue.

La route, à Hampstead, au nord de Londres, est surnommée Billionaires ‘Row.

Malgré ses problèmes d’eau, le manoir n’est pas sans avantages sérieux.

Outre huit chambres et neuf salles de bains, la maison dispose d’un spa, d’un hammam et d’une piscine.

Jeudi soir, les téléspectateurs verront les équipes nouvellement mélangées s’affronter à Brighton et Hove.

Les candidats feront la course autour de la ville en achetant à prix réduits en essayant d’obtenir neuf articles au meilleur prix.

L’équipe qui dépense le moins d’argent gagne.

L’apprenti continue le jeudi à 21h sur BBC One

Sohail Chowdhary s'est ouvert sur la réalité de la vie dans le manoir de la télévision

Les stars de l'apprenti ont inondé le manoir à plusieurs reprises