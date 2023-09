Les patrons d’épiceries s’engagent à aider à faire face à la flambée des prix des denrées alimentaires

Les hauts dirigeants des principales chaînes d’épicerie du Canada ont convenu de travailler avec le gouvernement fédéral pour stabiliser les prix, a déclaré lundi le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, mais peu de détails ont été divulgués sur la manière dont cela sera réalisé.

La ministre du Champagne et des Finances, Chrystia Freeland, a rencontré lundi matin des dirigeants de Loblaw, Metro, Empire, Walmart et Costco.

« Ils ont convenu de soutenir le gouvernement du Canada dans nos efforts visant à stabiliser les prix des denrées alimentaires au Canada », a déclaré Champagne aux journalistes après la réunion.

Qualifiant ces réunions d’historiques et de constructives, le ministre de l’Industrie a déclaré qu’il avait dit aux PDG du secteur de l’alimentation « en termes clairs » que les Canadiens s’attendaient à ce qu’ils agissent.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la semaine dernière qu’Ottawa demandait aux grands épiciers canadiens de présenter un plan d’ici Thanksgiving pour stabiliser les prix. Trudeau a prévenu que si le plan n’est pas suffisant, le gouvernement fédéral prendra d’autres mesures – et il n’exclut rien, y compris des mesures fiscales.

S’adressant aux journalistes lundi après-midi, Trudeau a réitéré que le gouvernement fédéral veillerait à ce que les grands épiciers aient un plan.

«La nourriture est trop chère pour un trop grand nombre de familles et (les épiciers) réalisent des bénéfices records», a déclaré Trudeau.

Cependant, les libéraux n’ont pas indiqué ce qu’ils aimeraient que les épiciers fassent ni comment ces chaînes pourraient stabiliser les prix des produits alimentaires.

Champagne a plutôt déclaré en français qu’il souhaitait que les épiciers élaborent leurs propres plans individuels, afin de protéger la concurrence.

« Maintenant, vous voulez les laisser rivaliser les uns avec les autres afin que les Canadiens puissent voir les avantages de la concurrence », a-t-il déclaré.

Le Champagne devrait également rencontrer d’autres segments de l’industrie alimentaire pour discuter de la hausse rapide des prix.

Les plus grands épiciers du Canada font l’objet d’une surveillance étroite alors que les prix continuent de monter en flèche tandis que certains d’entre eux engrangent des bénéfices fulgurants.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 8,5 pour cent sur un an en juillet, montrant un léger ralentissement de la croissance des prix, mais restant beaucoup plus élevés que l’inflation globale à 3,3 pour cent.

Mais l’industrie a repoussé l’idée selon laquelle elle était responsable des prix élevés des produits alimentaires.

Le Conseil canadien du commerce de détail a déclaré la semaine dernière que les bénéfices des prix des épiceries n’avaient rien à voir avec la hausse du coût des aliments, soulignant plutôt que les coûts plus élevés étaient répercutés par les fabricants et les producteurs de produits alimentaires.

Le PDG d’Empire, Michael Medline, a déclaré lundi après-midi aux journalistes que la réunion avait été « très productive », mais n’a pas répondu aux questions quant à savoir si elle entraînerait réellement une baisse des prix.

Le PDG de Metro, Eric La Flèche, ne le ferait pas non plus.

« Nous sommes tous déterminés à trouver des solutions pour stabiliser les prix et faire baisser (l’indice des prix à la consommation) du côté de l’alimentation », a-t-il déclaré, qualifiant les prix élevés de « problème industriel ».

Interrogé par les journalistes sur la question de savoir si les prix allaient baisser, La Flèche a déclaré que « les prix fluctuent chaque semaine dans notre industrie » et a noté que les discussions portaient sur les produits de consommation emballés plutôt que sur les aliments frais comme les fruits et légumes, les produits laitiers et la viande.

Les trois autres dirigeants présents ne se sont pas arrêtés pour parler avec les journalistes après la réunion.

Alors que les préoccupations liées à l’abordabilité sont une priorité pour les Canadiens, les libéraux cherchent au-delà des frontières des solutions potentielles à la hausse des prix des produits alimentaires.

Lors de sa conférence de presse, Champagne a souligné que l’inflation alimentaire est un problème mondial et que le gouvernement discute avec ses homologues français et britanniques de la manière d’y répondre.

Le gouvernement français a conclu un accord de trois mois avec les chaînes de supermarchés leur permettant de réduire les prix de centaines de produits de base et d’autres aliments, accord qui devrait être prolongé jusqu’à l’été. La Grande-Bretagne – où l’inflation alimentaire a atteint son plus haut niveau depuis 45 ans – envisage une démarche similaire.

D’autres pays européens ont imposé un contrôle des prix des aliments de base.

« Nous avons suivi ce que Carrefour fait en France, et avons même humilié publiquement ceux qui ne veulent pas faire partie de la solution », a déclaré Champagne, ajoutant que si les PDG ne veulent pas coopérer, il portera son message aux conseils des épiciers.

Le gouvernement fédéral cherche également à apporter des modifications à la Loi sur la concurrence qui renforceraient le Bureau de la concurrence et lui donneraient le pouvoir de prendre des mesures contre les entreprises qui travaillent ensemble pour étouffer le choix des consommateurs – citant notamment les grandes épiceries qui ont empêché les concurrents de s’établir à proximité.

