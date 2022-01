Les patrons d’EastEnders rompent le silence sur Coronation Street et les affrontements d’Emmerdale

Les patrons d’EASTENDERS ont rompu leur silence sur la décision d’ITV de déplacer Emmerdale et Coronation Street dans des affrontements directs.

Les changements signifient que le savon malade affrontera ses rivaux plusieurs fois par semaine dans un mouvement qui, selon les fans, pourrait le tuer.

Cependant, le chef de la BBC, Tim Davie, a insisté sur le fait que le feuilleton survivrait.

S’adressant au Comité spécial des comptes de la Chambre des communes, il a déclaré : « Nous ne sommes pas à l’abri de la pression concurrentielle, soyons honnêtes à ce sujet.

« Et vous pouvez avoir un impact marginal ou un impact pendant cette heure, mais nous sommes convaincus que le dossier global pour le développement d’EastEnders reste solide. »

Il a également défendu le nouvel ensemble de 87 millions de livres sterling au-dessus du budget du savon, insistant sur le fait que le savon avait besoin d’investissements.

Le directeur général a ajouté : « Cet ensemble n’allait pas fonctionner de toute façon, il fallait donc investir.

«Nous sommes également confiants quant à EastEnders en tant que brin; nous venons de mettre un nouveau showrunner là-dedans.

Plus tôt cette semaine, ITV a annoncé une série de changements qui pourraient tuer EastEnders dans la bataille des notes.

ITV a presque déclaré la guerre au feuilleton de la BBC en annonçant que Corrie et Emmerdale seront désormais diffusés plus tard dans la soirée – se heurtant directement au rival malade.

Dans un énorme remaniement de sa sortie en début de soirée, ITV diffusera désormais une heure complète de nouvelles à partir de 18h30, poussant les feuilletons plus loin aux heures de grande écoute.

Emmerdale, qui a une grande année devant lui pour célébrer son 50e anniversaire en 2022, passera à 19h30.

Coronation Street, le plus grand feuilleton du pays, passera à des épisodes de trois heures, les lundis, mercredis et vendredis à 20 heures.

C’est une mauvaise nouvelle pour EastEnders, rival de la BBC, qui met les feuilletons ITV en concurrence directe chaque soir.

EastEnders est généralement diffusé les lundis à 20h05, les mardis et jeudis à 19h30 et les vendredis à 20h.

La BBC One a récemment eu du mal dans la bataille des cotes de savon – avec Emmerdale et Corrie attirant des millions de téléspectateurs supplémentaires chaque nuit.

Les cotes d’écoute ont chuté à seulement 2 millions de téléspectateurs au cours des nuits à divers moments de l’année dernière, forçant les patrons à lancer une riposte pour le feuilleton.

Il a récemment recommencé à diffuser des épisodes complets de 30 minutes après deux ans de durée réduite en raison de la pandémie.

Mais l’annonce d’ITV sera un coup dur pour les patrons qui veulent revitaliser l’émission en difficulté.

John Whiston, responsable du drame continu chez ITV, a déclaré: «Avec Coronation Street regorgeant d’histoires et de personnages fantastiques, le nouveau format donne à l’émission une nouvelle toile brillante sur laquelle briller.

« Et Emmerdale fera ce qu’il fait de mieux dans ce nouveau créneau horaire où les téléspectateurs peuvent continuer à profiter des événements dramatiques dans les Dales. »

À la suite du bouleversement des horaires, les téléspectateurs pourront désormais les regarder en direct à la télévision en une seule fois dans un feuilleton continu.

Coronation Street et Emmerdale continuent d’être les drames continus les plus populaires du pays, avec une audience consolidée moyenne de plus de 5 millions de téléspectateurs en 2021.

Les fans de savon ont été choqués par les changements – certains qualifiant cela de «coup fatal» pour EastEnders.

L’un d’eux a écrit: « WOW. RIP EE. C’est le coup fatal. »

Un deuxième a dit: « Wow. ITV va porter le coup final à EE, mais cela pourrait avoir un coût, en particulier pour Coronation Street.

Un autre a tweeté : « Je ne vois pas EastEnders survivre à ça. Il est déjà troué sous la ligne de flottaison.

