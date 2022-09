Les patrons d’EastEnders mettent fin à l’histoire émotionnelle de Dotty Cotton après la mort de June Brown

Un scénario CONTROVERSIAL qui devait mettre fin à la lignée de Dot Cotton sur EastEnders a été sensationnellement supprimé par les patrons de la BBC.

La décision de débrancher le scénario proposé a été prise après le triste décès de l’actrice de Dot Cotton June Brown en avril plus tôt cette année.

La relation de Dot et Dotty était menacée dans l'histoire prévue

On croyait que Rocky était le père de Dotty dans l'intrigue désormais supprimée

Le scénario a été évoqué pour la première fois l’année dernière lors de l’épisode du jour de Noël où la petite-fille de Dot à l’écran, Dotty, jouée par l’actrice Milly Zero, a été laissée face à des questions sur la vérité derrière sa paternité.

Maintenant, il a été révélé que les chefs de la BBC avaient initialement prévu que Dotty découvre qu’elle n’était pas une relation directe avec Dot, mettant ainsi fin à la lignée de Dot sur le feuilleton et la laissant sans parents restants.

June Brown a joué le personnage emblématique de Dot depuis le début de la série en 1985 avant de quitter le feuilleton en 2020 après avoir senti que son personnage était sous-utilisé par les dirigeants de la BBC.

À l’écran, Dot a vécu en Irlande, mais dans un épisode spécial qui sera diffusé plus tard cette année, les habitants d’Albert Sqaure apprendront la mort de Dot avant que ses funérailles n’aient lieu dans sa maison de Walford entourée de sa famille et de ses amis.

La suppression de l’histoire proposée signifie que la lignée de Dot vivra car Dotty reste fermement sa petite-fille.

L’année dernière, les téléspectateurs à la maison et Dotty elle-même ont été stupéfaits de découvrir que le fils capricieux de Dot, Nick Cotton, n’était peut-être pas le père biologique de Dotty après tout.

Dans une autre tournure dévastatrice et cruelle, le demi-frère de Nick, Rocky Cotton (joué par Brian Conley) était plutôt considéré comme son père biologique.

Cette nouvelle a provoqué une relation glaciale entre Dotty et Rocky bien qu’elle se soit sensiblement améliorée au cours des dernières semaines.





Lors d’une conversation avec Vinny Panesar, Rocky a dissipé toute confusion sur les intrigues déroutantes laissées sans réponse à la suite de l’histoire interrompue.

Rocky a insisté auprès de Vinny sur le fait qu’il n’avait jamais eu de relation avec la mère de Dotty, Sandra, et que Nick était très certainement son père.

Cet aveu sera un soulagement pour les fans qui ont critiqué l’émission de la BBC sur le scénario oublié plus tôt cette année avant la nouvelle révélation qu’elle avait été annulée.

Plus tôt cette année, les fans se sont rendus sur le forum de Digital Spy pour exprimer leurs pensées et leur confusion sur l’intrigue oubliée.

Un utilisateur a écrit: «Il commence à ressembler à Rocky, le père de Dotty, qui a été discrètement oublié.

“C’était la grande révélation de Noël, mais nous voici à la fin de l’été et l’histoire n’est allée nulle part.

“Les deux personnages ont maintenant évolué dans des directions différentes et interagissent à peine plus, et Sandy n’est plus apparue depuis (ou n’a même pas été beaucoup mentionnée). S’ils décident un jour de revisiter cette intrigue, est-ce que quelqu’un s’en souciera? Est-ce que quelqu’un s’en souciait au départ ? »

Cependant, après la conversation de Rocky et Vinny, il semble que tout soit résolu pour les fans du feuilleton BBC One.

June a joué le personnage emblématique depuis la création de la série en 1985 jusqu'en 2020

Un épisode hommage spécial sera diffusé plus tard cette année

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.