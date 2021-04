SAS: Les patrons de Who Dares Wins frappent les candidats potentiels avec une liste extraordinaire de demandes pour la nouvelle série – avec plus de 44 bannis!

Et oubliez-le si vous mesurez moins de 1,50 mètre et pesez moins de huit pierres, car votre application ne sera même pas prise en compte.

L’application pour SAS: Who Dares Wins a beaucoup d’exigences[/caption]

Le tournage de la nouvelle série civile est prévu pour septembre, mais les formulaires de candidature sont désormais disponibles sur le site Web de Channel 4.

Mais toutes les forces spéciales souhaitent être prévenues, car le formulaire comprend un certain nombre de questions bizarres et parfois intrusives.

Malgré de nombreux prétendants plus âgés, tels qu’Andrea McLean et Anthea Turner, apparaissant dans la série alors qu’ils avaient respectivement 50 et 60 ans – le formulaire stipule que « vous devez avoir entre 18 et 44 ans et 364 jours au 31 octobre 2021. «

L’édition civile n’inclura pas les personnes de plus de 44 ans[/caption]

L’application remet en question votre santé mentale[/caption]

Les civils devraient vivre une période encore plus difficile que les célébrités[/caption]

Il veut que les recrues soient en pleine forme, vous devrez donc être capable de faire un minimum de 44 pompes en deux minutes, 50 redressements assis dans le même laps de temps.

Vous devez également être capable de faire le «Jerry can test» qui consiste à transporter deux poids de 20 kg sur 120 m en deux minutes.

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré: «Afin de rester fidèle au processus de sélection SAS, les conseils d’experts militaires et médicaux sont suivis pour s’assurer que les recrues peuvent s’attaquer en toute sécurité au cours de sélection SAS: Who Dares Wins.»

Alors que de nombreux instructeurs ont parlé ouvertement de leurs propres problèmes de santé mentale, l’émission demande: «Avez-vous déjà souffert d’une maladie mentale? (y compris la dépression / l’anxiété). »

La série de célébrités a été particulièrement éprouvante[/caption]

Il demande également: «Prenez-vous actuellement, ou avez-vous pris au cours des 5 dernières années, des médicaments prescrits par un médecin généraliste?»

Certaines des questions, à juste titre, sondent votre motivation à participer à la série télévisée à succès et veulent plus de détails sur la forme physique et « avez-vous une expérience préalable d’environnements hostiles et / ou de techniques de survie? »

D’autres examinent votre personnalité et vos expériences de vie, par exemple: «Quelle est la situation la plus stressante dans laquelle vous ayez jamais été?» et « quel est votre plus grand regret dans la vie? »

Étrangement, il pose même des questions sur votre enfance et «comment vos professeurs vous décriraient-ils?» L’émission veut également jusqu’à cinq photos de candidats enfants ou adolescents.

Ollie Ollerton mettra les candidats à l’épreuve[/caption]





Tous les potentiels devront être disponibles pour des dates de casting en juin ou juillet et «assister à des évaluations de la condition physique et psychologique ainsi qu’à une entrevue avant le tournage, en plus du voyage de tournage, qui durera environ 2 semaines».

Le tournage aura lieu du 9 au 26 septembre «en exclusivité et sans autre engagement».

Le formulaire se termine avec les débutants potentiels qui doivent télécharger une vidéo de deux minutes d’eux-mêmes, avec une introduction, puis détailler «comment vos amis / votre famille les plus proches vous décriraient-ils?

«Dites-nous quelque chose d’inattendu sur vous? Quelle est votre motivation à participer à cette série et pourquoi? »