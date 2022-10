Les patrons de RFU et de Gallagher Premiership doivent faire face à une commission parlementaire sur la crise financière du rugby à XV | Actualités du rugby à XV

Les clubs de Premiership Wasps et Worcester sont tous deux entrés dans l’administration ces dernières semaines

La RFU et Gallagher Premiership feront face à une commission parlementaire le mois prochain pour faire face à la crise financière du sport.

Les guêpes ont rejoint Worcester Warriors dans l’administration lundi, licenciant 167 membres du personnel, y compris des joueurs et des entraîneurs. Les deux clubs avaient déjà été suspendus de la Gallagher Premiership, qui compte désormais 11 équipes après avoir lancé la saison 2022/23 avec 13.

Des responsables de la Rugby Football Union et de la Premiership Rugby doivent maintenant comparaître devant le comité Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) le mois prochain, pour répondre aux questions sur les problèmes auxquels ces clubs sont confrontés et sur la durabilité plus large du jeu. Une date précise reste à confirmer.

“Le fait que deux des meilleurs clubs du pays aient maintenant subi le sort de tomber dans l’administration soulève de sérieuses inquiétudes quant à l’avenir du sport et à sa viabilité financière”, a déclaré le président du comité du DCMS, Julian Knight.

“La RFU et Premiership Rugby ont reconnu la nécessité de tracer une voie plus durable pour le rugby de club.

“Nous allons les presser de s’assurer qu’ils mettent en place les fondations pour garantir la santé du sport du plus haut niveau jusqu’à la base.”

Les guêpes ont été frappées par une ordonnance de liquidation de HM Revenue and Customs pour 2 millions de livres sterling d’impôts impayés, et elles ont également dû rembourser une obligation de 35 millions de livres sterling qui avait aidé à financer le déménagement du club à Coventry en 2014.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le PDG de Wasps, Stephen Vaughan, confirme que le club est en dialogue avec la RFU au sujet de sa relégation potentielle de la Premiership après son entrée dans l’administration, tandis que l’entraîneur-chef Lee Blackett et le gardien Sam Saunders réfléchissent à l’ambiance du club. Le PDG de Wasps, Stephen Vaughan, confirme que le club est en dialogue avec la RFU au sujet de sa relégation potentielle de la Premiership après son entrée dans l’administration, tandis que l’entraîneur-chef Lee Blackett et le gardien Sam Saunders réfléchissent à l’ambiance du club.

Les guêpes sont omniprésentes en Premiership depuis le début de la compétition il y a 25 ans, remportant celle-ci en 2003, 2004, 2005 et 2008.

Ils ont également été couronnés champions d’Europe à deux reprises, en plus de remporter un triomphe en Coupe d’Europe Challenge, et ont aligné certains des joueurs les plus connus d’Angleterre à l’époque professionnelle du rugby à XV.

Le directeur général de la RFU, Bill Sweeney, a déclaré que l’instance dirigeante soutenait le passage à une Premiership à 10 équipes à partir de la saison 2024-25 pour essayer d’éviter le chevauchement actuel entre les matches nationaux et internationaux.

“Je le considère comme viable pour un certain nombre de raisons, et nous disons depuis un certain temps maintenant que moins c’est plus”, a déclaré Sweeney lorsqu’on lui a demandé si une Premiership réduite à 10 équipes pourrait être une réponse.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003, Will Greenwood, décrit l’administration des Wasps comme “extrêmement inquiétante” et souligne si les plafonds salariaux élevés pourraient être une raison des problèmes financiers de nombreux clubs. Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003, Will Greenwood, décrit l’administration des Wasps comme “extrêmement inquiétante” et souligne si les plafonds salariaux élevés pourraient être une raison des problèmes financiers de nombreux clubs.

“Je ne sais pas si 10 est le nombre absolu, mais c’est celui qui est utilisé maintenant, mais dans cela et la distribution centrale autour des revenus de diffusion et commerciaux, il y a clairement un avantage financier pour moins d’équipes dans cette ligue.

“Il est clair que l’un des principaux problèmes auxquels nous devons faire face est le calendrier et l’une des choses qui nous a retenus en Angleterre est le chevauchement entre le jeu international et le jeu de club.

“Donc, une réduction de la taille de PRL (Premiership Rugby Limited) nous aidera avec cela.”

Blackett : L’administration des Wasps est “écœurante” | Vaughan sur les perspectives de rachat

L’ancien entraîneur-chef des Wasps, Lee Blackett, a révélé l’impact de la nouvelle de mardi sur l’entrée en administration du club et le licenciement de 167 membres du personnel sur l’équipe et le personnel non joueur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien talonneur des Wasps, Phil Greening, a déclaré que les joueurs seraient dévastés par la nouvelle de l’entrée du club dans l’administration, certains joueurs recherchant déjà un emploi. L’ancien talonneur des Wasps, Phil Greening, a déclaré que les joueurs seraient dévastés par la nouvelle de l’entrée du club dans l’administration, certains joueurs recherchant déjà un emploi.

“Je suis juste triste”, a déclaré Blackett, s’exprimant devant le terrain d’entraînement du club. “Je pense que si vous regardez les joueurs que je viens de voir là-bas, le personnel est bouleversé, c’est écœurant

“Il y a probablement des choses en cours [regarding a takeover]. J’espère que c’est à un moment donné, mais il y a des joueurs et du personnel qui voulaient jouer au Premiership Rugby cette année et à moins que quelque chose ne se produise très rapidement, je ne vois tout simplement pas comment cela va se passer réellement.

“Je suis extrêmement triste parce que les gens dans cet environnement se soucient massivement de ces gars et les voir où ils sont est dévastateur. C’est plus extrême que ça – c’est tellement triste. Nous avons travaillé si dur en groupe pour nous réunir. Il y a du personnel et des joueurs qui sont là depuis longtemps donc avoir ce jour où ce groupe s’est séparé, c’est vraiment triste.

“Je dois prendre un peu de temps pour digérer cela au cours des prochains jours et voir s’il y a des nouvelles positives qui sortent de l’autre côté. Vous réalisez que ce ne sont pas seulement les joueurs et le personnel ici, il y a d’énormes familles derrière eux et mes pensées vont à tout le monde.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a déclaré que la nouvelle de l’entrée des Wasps dans l’administration était “affligeante” pour les joueurs et que Jack Willis obtiendrait le soutien dont il avait besoin en entrant dans l’équipe d’Angleterre. L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a déclaré que la nouvelle de l’entrée des Wasps dans l’administration était “affligeante” pour les joueurs et que Jack Willis obtiendrait le soutien dont il avait besoin en entrant dans l’équipe d’Angleterre.

Le PDG de Wasps, Stephen Vaughan, a confirmé que le club restait en dialogue avec la RFU et Premiership Rugby, et a laissé espérer une annonce concernant une éventuelle prise de contrôle à un moment donné cette semaine.

“Dur à dire [how close a takeover is]”, a déclaré Vaughan. “Les gens sont conscients que nous sommes sur le marché depuis longtemps maintenant, donc ce n’est pas comme si c’était une surprise pour qui que ce soit.

“Nous sommes dans un véritable dialogue avec les gens, nous avons plus de conversations demain et après-demain, et nous espérons vraiment que nous pourrons impliquer les bonnes personnes.

“Si cela doit arriver, nous imaginons qu’il y aura une décision et une annonce dans les trois ou quatre prochains jours.”