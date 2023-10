Les patrons de Prigozhin et Wagner étaient « drogués par la cocaïne et ont déclenché le vol des GRENADES avant le crash de la boule de feu, affirme Poutine

Les patrons de PRIGOZHIN et de Wagner consommaient de la cocaïne et ont déclenché des grenades à bord de leur vol avant le crash de la boule de feu, a suggéré Vladimir Poutine.

Le président russe a déclaré que des fragments de grenade à main avaient été trouvés dans les corps des victimes d’un accident d’avion en août qui a coûté la vie à l’ancien chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine.

Vladimir Poutine a déclaré que des fragments de grenade avaient été trouvés dans les corps des victimes de l’accident. Crédit : Kommersant Photo / Polaris

Poutine est largement soupçonné d’avoir assassiné Prigojine Crédit : Kommersant Photo / Polaris

Prigojine a été tué dans un accident d’avion Crédit : AP

On pense généralement que Poutine a ordonné son assassinat Crédit : AFP

Vladimir Poutine a déclaré que des fragments de grenade avaient été trouvés Crédit : AP

Dans un discours prononcé hier soir, Poutine a laissé entendre que l’avion s’était écrasé parce que les patrons de Wagner s’étaient défoncés et avaient commencé à lancer des grenades à main dans la cabine.

Il a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve d’un « impact externe » sur l’avion.

Alors que Poutine a noté que l’enquête était toujours en cours et qu’elle s’était arrêtée avant de déterminer la cause exacte de l’accident, sa déclaration semblait laisser entendre que l’avion avait été abattu par l’explosion d’une grenade venant de l’intérieur de la cabine.

Poutine a également noté que même si les enquêteurs n’avaient pas testé les restes pour déceler de l’alcool et des drogues, 5 kilogrammes de cocaïne avaient été découverts lors de perquisitions dans le bureau de Prigojine à Saint-Pétersbourg à la suite de la mutinerie.

On pense généralement que Poutine, « l’apôtre de la revanche », a ordonné l’assassinat de Prigojine et de ses compagnons de voyage.

Ancien allié de Poutine, Prigojine avait tenté, sans succès, de renverser le Kremlin par un violent soulèvement en juin.

À peine deux mois plus tard, l’avion à bord duquel il voyageait a été projeté hors du ciel dans un violent accident.

Les dix personnes à bord ont été tuées et le groupe Wagner a rapidement déclaré ses soupçons selon lesquels le despote Poutine était derrière son « assassinat ».

D’autres ont affirmé que son double était dans l’avion, pas lui, et Prigojine, 62 ans, s’était discrètement enfui à l’étranger.

Mais la présence de sa mère et de son fils Pavel Prigozhin à la cérémonie traditionnelle russe près de la tombe peut indiquer qu’ils acceptent qu’il ait été tué dans l’avion.

Des cérémonies ont eu lieu à Moscou et dans des dizaines d’autres villes pour marquer le 40e jour de sa mort.

Des milliers de Russes y ont participé, mais la télévision d’État les a ignorés.

L’éloge funèbre de Prigojine sur la chaîne Wagner Telegram disait : « Il peut être critiqué pour certains événements, mais c’était un patriote qui défendait les intérêts de la patrie sur différents continents…

« Il était charismatique et, surtout, proche des combattants et du peuple. C’est pour cela qu’il est devenu populaire en Russie et à l’étranger. »

Les termes du testament de Prigozhin suggèrent que son fils Pavel devra désormais subvenir aux besoins de la famille, y compris de la mère du chef Wagner, Violetta.

Si Pavel meurt, l’immense fortune sera partagée entre Lyubov, la veuve de Prigojine, les deux sœurs de Pavel et le petit-fils du patron de Wagner.

Les rapports suggèrent que le petit-enfant est le fils de Pavel, selon le Times.

Prigozhin a été enterré à côté de son père biologique Viktor dans sa ville natale après de petits funérailles auxquelles Poutine, paranoïaque, a refusé d’assister.

Selon certaines informations, seuls sa famille proche et ses amis ont été autorisés à partir, soit une trentaine de personnes rassemblées pour dire au revoir au putschiste manqué.

Le Kremlin semblait désespéré d’éviter un rassemblement de masse, craignant que les mercenaires de Wagner et leurs légions de fans ne profitent de l’occasion pour semer le trouble.

Cela survient alors que le chien de guerre de Poutine, Ramzan Kadyrov, qui – comme Prigojine – a fourni des troupes dans sa guerre contre l’Ukraine, semble miraculeusement se remettre de sa grave maladie.

Il y a quelques semaines à peine, il se trouvait dans un état critique, dans le coma, après avoir souffert d’une « maladie mystérieuse ».

Des informations ont même été diffusées sur les chaînes Telegram selon lesquelles il était décédé.

Kadyrov aurait imputé sa maladie – probablement une maladie rénale aiguë – à un empoisonnement.

Ensuite, une vidéo bizarre montrait les deux dirigeants se rencontrant à Moscou, même si beaucoup ont émis l’hypothèse qu’elle avait en réalité été filmée il y a plus d’un mois.