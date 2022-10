Les patrons de Netflix qualifiés de “sadiques et méchants” pour avoir recréé les dernières heures de la princesse Diana pour The Crown

Hier soir, les patrons de Netflix SHAMELESS ont été qualifiés de “sadiques et méchants” pour avoir recréé les dernières heures de la princesse Diana pour The Crown.

Des scènes obsédantes montrent Di – interprétée par Elizabeth Debicki – dans une limousine avant son horrible accident dans un tunnel parisien.

Les patrons de Netflix ont été qualifiés de "sadiques et méchants" pour avoir recréé les dernières heures de la princesse Diana pour The Crown

La princesse Diana avec Dodi Fayed à l'intérieur de l'hôtel Ritz le soir de sa mort

Son amie proche Simone Simmons a déclaré au Sun que le drame à succès risquait de forcer les princes William et Harry à se souvenir de “la période la plus douloureuse” de leur vie.

Elle a déclaré: «Ce sont des gens cruels, sadiques et méchants pour recréer ces moments. Ils sont les plus bas des bas.

« Ils réécrivent l’histoire au fur et à mesure et c’est ce qui me met très en colère.

“Netflix fait délibérément revivre la période la plus douloureuse de la vie des garçons.

« Cela les oblige à revivre la douleur, l’agonie et les tourments psychologiques qu’ils ont subis lorsque leur mère est décédée.

«Je pense que c’est dégoûtant et malade. Pourquoi cherchent-ils à contrarier William et Harry ?

“Les créateurs de ce programme ne se soucient pas de l’héritier du trône et de tout ce qu’il a traversé.

« Pourquoi ces personnes insensibles et insensibles ressentent-elles le besoin de recréer cette horrible journée ?





“Ils font tout leur possible pour blesser la famille royale.”

Les producteurs ont utilisé Barcelone pour doubler Paris, où Diana et son petit ami Dodi Fayed ont été tués en 1997.

On craint que Wills, 40 ans, ne soit en colère et consterné lorsque les scènes seront projetées le mois prochain – avec une reconstruction de l’interview discréditée de 1995 entre sa mère et Martin Bashir de la BBC.

Dans une déclaration émouvante, il avait précédemment déclaré que les clips « ne devraient plus jamais être diffusés ».

Harry, 38 ans – faisant face à des pressions sur son contrat Netflix, d’une valeur de 135 millions de livres sterling – redoutera également les patrons projetant une recréation des funérailles de Diana.

Le duc de Sussex a déclaré à la biographe Angela Levin: “” Ma mère venait de mourir et j’ai dû marcher longtemps derrière son cercueil, entourée de milliers de personnes qui me regardaient tandis que des millions d’autres le faisaient à la télévision.

« Je ne pense pas qu’on devrait demander à un enfant de faire cela, quelles que soient les circonstances.

« Je ne pense pas que cela arriverait aujourd’hui.

“Aucun enfant ne devrait perdre sa mère à un si jeune âge et ensuite voir son chagrin observé par des milliers de personnes.”

La Couronne a déjà été critiquée pour avoir mélangé les faits à la fiction – et pour un scénario montrant le duc d’Édimbourg, le prince Philip, poursuivant une liaison avec la jeune pair Penny Knatchbull.

La vétéran de la scène et de l’écran Dame Judi Dench, 87 ans, a critiqué la semaine dernière le drame à gros budget pour être “inexact et blessant” et pour son “sensationnalisme grossier”.

Dans une lettre au Times, elle a demandé en vain qu’une clause de non-responsabilité factuelle soit giflée sur chaque épisode “en signe de respect” envers la défunte reine.

Elle a écrit : « Plus le drame se rapproche de notre époque, plus il semble prêt à brouiller librement les frontières entre l’exactitude historique et le sensationnalisme grossier.

“Personne ne croit plus que moi à la liberté artistique, mais cela ne peut pas rester incontesté.

“Malgré cette semaine déclarant publiquement que The Crown a toujours été un” drame fictif “, les créateurs de programmes ont résisté à tous les appels leur demandant de porter une clause de non-responsabilité au début.”

L’ancien Premier ministre Sir John Major a également fustigé des scènes alléguant que le prince Charles – joué par Dominic West – lui avait demandé une fois d’aider à persuader la reine d’abdiquer.

Son porte-parole a décrit le scénario comme “une fiction dommageable et malveillante” et “un baril d’absurdités”.

Hier, l’une des amies les plus proches de la reine a ajouté sa voix à la condamnation croissante de la dernière série.

Le copain anonyme, qui a assisté au service d’engagement du château de Windsor de Sa Majesté le mois dernier, a déclaré au Sunday Times: «Je suis horrifié par ce qui se passe avec Netflix et comment ils vilipendent la famille royale.

“C’est vicieux. C’est comme s’ils essayaient de détruire la famille royale. ça aurait détruit [the Queen].”

Dans une bande-annonce publiée la semaine dernière, un clip montre la reine – interprétée par Imelda Staunton – laissant entendre que le comportement de Charles et Diana « menace » la monarchie.

Une autre scène montre le journaliste Bashir disant à propos de la tristement célèbre interview de Panorama : “Elle ouvre la bouche et des grenades à main sortent.”

Diana est interprétée par la star australienne Debicki, 32 ans, et Dodi par l’acteur égypto-britannique de 40 ans Khalid Abdalla.

Tous deux ont été photographiés en train de filmer sur la place Francesc Macia, dans l’un des principaux quartiers d’affaires de Barcelone.

Netflix a été contacté pour commenter la dernière ligne.

Les patrons ont insisté plus tôt: “Le moment exact de l’impact de l’accident ne sera pas montré.”

Un porte-parole du roi Charles a refusé de commenter.

Diana et son petit ami Dodi Fayed ont été tués dans un accident de voiture à Paris en 1997

Les patrons de Netflix ont insisté plus tôt: "Le moment exact de l'impact du crash ne sera pas montré"

Le prince Harry – confronté à des pressions sur son accord avec Netflix, d'une valeur de 135 millions de livres sterling – redoutera également les patrons projetant une recréation des funérailles de Diana