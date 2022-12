Les patrons de Netflix furieux contre les “fausses” images dans les bandes-annonces de Harry et Meghan

Les patrons de NETFLIX sont furieux que les bandes-annonces des séries Meghan et Harry soient remplies de “fausses” images.

Il a été révélé que les images de photographes qui les réclamaient lors d’événements publics avaient été prises lors d’une première du film Harry Potter et de Katie Price arrivant au tribunal.

Un initié de la télévision a déclaré: «Les chefs de Netflix s’attendaient à ce que le couple signale tout problème.

“Maintenant, la sensation de” falsification “a tourbillonné autour de l’émission avant qu’elle ne soit diffusée.”

Une photo d’Harry faisant apparemment face à la presse a été prise alors qu’il était avec son ancienne petite amie, Chelsy Davy, qui a été retirée de la photo.

Un initié de la télévision a déclaré: «Le sentiment est que le duc et la duchesse de Sussex auraient été plus conscients que quiconque des images réelles et de ce qui pourrait être mis en évidence comme trompeur.

“Les chefs de Netflix ne savaient pas à quel point les images mises dans les bandes-annonces étaient douteuses et s’attendaient à ce que le couple les examine et signale tout ce qui pourrait causer des problèmes.

“Et cela vient juste au moment où ils se remettent des affirmations selon lesquelles ils ont exagéré et fabriqué des histoires royales au cours des cinq dernières séries de leur grand drame royal, The Crown.”

il est également apparu que le doc ne sera pas lié par les mêmes réglementations Ofcom garantissant l’exactitude.

Les règles stipulent que les programmes factuels “ne doivent pas tromper matériellement le public”, mais comme les géants du streaming ne sont pas basés en Grande-Bretagne, ils n’ont pas besoin de se conformer aux réglementations.

Netflix n’a fait aucun commentaire.