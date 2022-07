Les patrons de l’université réveillés interdisent aux étudiants d’utiliser les mots frère et sœur – ET maman et papa

Les patrons de l’université WOKE ont interdit aux étudiants d’utiliser les mots frère et sœur – et même maman et papa.

Mari et femme sont également découragés afin de n’offenser personne, le terme partenaire étant plutôt le terme préféré.

Les étudiants de l’Université de Manchester ont été interdits d’utiliser les mots frère et sœur afin qu’ils n’offensent personne Crédit : Getty – Contributeur

L’Université de Manchester est la dernière institution à être saisie par la folie éveillée.

Son «guide linguistique inclusif» pour le personnel et les étudiants indique que les frères et sœurs devraient être utilisés pour remplacer le frère et la sœur.

Parent ou tuteur devrait être utilisé plutôt que maman et papa.

Le guide déclare : « À Manchester, nous embrassons et célébrons la différence et le respect. Nous nous soutenons mutuellement pour créer un environnement où chacun peut atteindre son plein potentiel.

“La façon dont nous écrivons sur les gens peut aider à promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion.”

Le terme de personnes âgées a également été banni au profit de «personnes âgées».

Le député conservateur Nigel Mills a déclaré: «C’est choquant. La liberté d’expression est extrêmement importante.

Le Sun a récemment révélé que l’Université de Bristol avait interdit le “manning” en disant que l’utilisation de “stationné” et “non handicapé” devrait remplacer “valide”.