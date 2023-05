Les patrons de Love Island visent une actrice époustouflante avec une maman star du savon pour une nouvelle série estivale

L’interprète de PANTO Molly Marsh est le premier nom à fouler les planches de Love Island cette année.

Molly, née dans le Yorkshire, est en pourparlers finaux pour la nouvelle série de l’émission à succès ITV2, qui revient le 5 juin.

La jeune femme de 24 ans, influente des médias sociaux et accumulant les rôles au théâtre, s’est entendue avec les patrons de la télé après avoir été invitée à visiter la villa d’hiver de Love Island en janvier.

Une source a révélé : « Molly a été repérée après avoir visité la villa en Afrique du Sud plus tôt cette année.

« Elle était sur la tournée en tant qu’invitée lorsqu’elle a attiré l’attention des producteurs.

«Molly a clairement indiqué qu’elle aimerait faire partie de Love Island et on lui a dit de passer une audition. Après avoir traversé le processus, elle est maintenant prête à s’envoler pour Majorque plus tard ce mois-ci.

« C’est une star en plein essor et elle vient d’une famille du showbiz – sa mère Janet a même eu de petits rôles dans Coronation Street et Still Open All Hours.

« Molly a clairement indiqué qu’elle a ce qu’il faut pour faire un bang et ITV l’aime. »

Avant de tenter sa chance sur Love Island, Molly est apparue dans des productions théâtrales à travers le Royaume-Uni, y compris des rôles dans des tournées nationales de la comédie musicale Oliver ! et la pantomime La Belle au bois dormant.

Elle compte également plus de 25 000 abonnés Instagram – et a même partagé des publications sur ses récentes expériences de visite de la villa Love Island.

Une source de l’émission a déclaré que les producteurs de The Sun avaient maintenant réduit les milliers d’aspirants à une liste restreinte de 25 – la coupe finale devant être annoncée dans les prochains jours.

La dernière série de l’émission de rencontres, qui s’est tenue en Afrique du Sud, a été animée pour la première fois par Maya Jama.

Maya, 28 ans, a repris le rôle de Laura Whitmore, 38 ans, l’année dernière et a été un succès auprès des fans.

Le spectacle d’hiver de mars a été remporté par le professeur d’éducation physique Kai Fagan et le travailleur social Sanam Harrinanan, qui se sont partagé le prix de 50 000 £.

Maintenant, la villa de Majorque se prépare pour un retour estival, les concurrents étant déjà inscrits pour cette série qui doit s’envoler plus tard ce mois-ci.

Depuis que Love Island a été relancé en 2015, il a aidé ses gagnants à trouver l’amour, la gloire et la fortune suite à leur succès dans l’émission.

Cela a également été un succès d’audience pour ITV2, mais les producteurs doivent planifier un retour en forme après des chiffres d’audience décevants pour la dernière série d’hiver.

