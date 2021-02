Les concurrents de Love Island pourront demander s’il y a un médecin dans la villa cet été si les patrons de l’émission réussissent alors que des travailleurs clés sont recherchés pour occuper les places de l’émission.

La série de romans de réalité ITV devrait revenir sur les écrans plus tard cette année – après l’annulation des éditions d’été et d’hiver de l’émission au cours des 12 derniers mois en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Maintenant, les patrons espèrent remplir la villa d’espoirs à la fois intelligents et beaux – avec des candidats récents, notamment le médecin du NHS Alex George et l’avocate Rosie Williams, qui ont prouvé leur inspiration.

La saison 2021 sera la 7e série de l’émission de rencontres à succès et devrait être un succès d’audience car les téléspectateurs ont été privés de l’émission depuis la fin de la série 6 en février de cette année, et aucune édition d’été en vedette l’année dernière.







(Image: dralexgeorge / Instagram)



The Sun on Sunday rapporte que les producteurs veulent que des travailleurs clés participent à la série après qu’ils se soient révélés être des «stars de la pandémie» et a suggéré que les patrons sont à la recherche d’une «infirmière sexy ou d’un chirurgien sexy» pour participer à l’émission.

Une source a déclaré à la publication: «L’équipe a eu plus de 100 000 candidatures et a recherché des talents avec un peu d’avance.

«Certains des meilleurs candidats au fil des ans sont ceux qui ne veulent pas seulement être célèbres – ceux qui ont une réelle ambition, une carrière solide et une histoire à raconter, en particulier de la variété des travailleurs clés.







(Image: ITV)



Le rapport ajoute que les patrons espèrent des stars qui peuvent prouver qu’ils ont «un cerveau aussi bien que des muscles».

En ce qui concerne l’intelligence, la barre a été placée assez bas au cours des dernières saisons de la série.

S’il ne fait aucun doute que les concurrents sont faciles à regarder, les téléspectateurs ont été laissés pour compte en regardant les candidats discuter du Brexit au cours de la saison 2018.







(Image: ITV)



Des sourcils ont été soulevés lorsque les candidats se sont demandé si les arbres deviendraient inexistants en raison du changement politique – et la star de télé-réalité a exprimé son horreur à la perspective que les vacances en Espagne pourraient devenir moins simples une fois que le Royaume-Uni quitterait l’UE.

Love Island a annoncé qu’elle reviendrait plus grande et meilleure pour 2021 après avoir été expulsée des ondes par la pandémie.

Alors que le tournage aurait lieu au Royaume-Uni au milieu des inquiétudes, l’île espagnole de Majorque pourrait ne pas être suffisamment sûre car la vaccination Covid dans l’UE traîne derrière le Royaume-Uni et ne rattrapera probablement pas l’été.