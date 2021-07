Les patrons de Love Island ramèneront Shannon dans une énorme tournure, déclare Amy Hart

Amy Hart de LOVE Island est convaincue que Shannon Singh reviendra à la villa dans une énorme tournure.

Hier soir, les insulaires et les téléspectateurs ont été stupéfaits lorsque la superbe Écossaise a reçu la botte quelques jours seulement après le début de l’émission.

L’ancienne candidate Amy décrit sa sortie rapide comme une « parodie », mais pense que ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous la voyons.

S’adressant à The Sun Online conjointement avec Guillaume Hill, elle a déclaré: « Elle a été mise en quarantaine pendant trois semaines auparavant, ce qui me fait penser qu’elle va y retourner.

« Je pense à toutes les filles là-bas, elle avait le plus grand potentiel pour être une insulaire emblématique, donc c’est un peu une parodie qu’elle soit sortie si tôt. »

Discutant de la façon dont elle pourrait revenir, Amy a réfléchi : « Peut-être qu’elle pourrait revenir à Casa Amor ? Je ne sais pas comment ils vont faire, mais j’espère qu’ils le feront.

Elle a poursuivi: « Je suis vraiment désolée pour Shannon. Heureusement avec la carrière qu’elle fait, c’est un mannequin indépendant, donc elle ira bien pour le travail, mais c’est ce risque – les gens abandonnent leur carrière.

« Ils abandonnent leur travail pour aller sur Love Island et c’est le risque que vous puissiez faire huit semaines, vous pourriez faire six semaines et maintenant vous pourriez faire deux jours. »

Amy – qui est apparue dans l’émission en 2019 – a ajouté: «C’est un peu un coup de génie d’être comme si vous pensiez savoir quand le premier Islander va partir, mais maintenant vous ne le savez pas.

«Je pense que Shannon est larguée la nuit deux montre à tout le monde que vous n’avez pas le temps de vous détendre, de vous asseoir, vous êtes là pour une raison et ce n’est pas forcément un couple romantique. Si vous êtes célibataire, vous êtes en danger.

L’ancienne mannequin glamour Shannon, 22 ans, dit qu’elle pourrait se voir demander par les producteurs d’ITV2 de retourner dans la villa.

Lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait, elle a répondu : « Ouais, pourquoi pas ? Je veux reprendre mon streaming et je pars ensuite en vacances avec les filles.

« Et ensuite, je déterminerai ce qu’il faut faire. Ce fut de très courte durée. Surréaliste. Mais je suis évidemment très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité. Je ne pars pas en rageant, je pars reconnaissant. »





