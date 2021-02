Les patrons de LOVE Island prévoient de filmer l’émission de cette année au Royaume-Uni, craignant que les restrictions de Covid excluent un retour en Espagne.

Les producteurs recherchent des lieux nationaux et travaillent sur la façon de s’assurer que ses stars sexy peuvent toujours afficher leur corps.

Les sites possibles incluent des stations balnéaires à Cornwall et dans le Devon.

Une source télévisée a déclaré: «Love Island est une énorme franchise pour la chaîne.

«En plus d’attirer de nombreux téléspectateurs plus jeunes, c’est une vache à lait.

«Mais, par mesure de précaution, les producteurs ont regardé plusieurs sites britanniques pour organiser la série, donc si les restrictions de voyage restent strictes, ils ont un plan de secours.

«Cornwall a été choisi, ainsi que Torquay, les îles Scilly et même Barry Island, où Gavin et Stacey ont été tournés.

«Les patrons d’ITV s’inquiètent également de la réaction des fans contre l’émission si les candidats sont autorisés à partir pour des raisons professionnelles, mais le reste du pays est toujours bloqué chez lui.

« Bien sûr, il y a des restrictions météorologiques évidentes avec un emplacement au Royaume-Uni – et les téléspectateurs verront beaucoup moins de peau. »

L’émission populaire, qui a débuté en 2015, filme à Majorque pendant huit semaines à partir de juin.

Les températures moyennes là-bas à cette époque de l’année sont de 26 ° C (78 ° F) et plus chaudes, comparées à 19 ° C (66 ° F) au Royaume-Uni.

Le déménagement potentiel au Royaume-Uni intervient après le transfert de I’m A Celebrity de l’année dernière de la jungle australienne dans un château du nord du Pays de Galles.

Mais Love Island, hébergé par Laura Whitmore, a dû être annulé en raison des restrictions de voyage de Covid.

Le directeur de la télévision d’ITV, Kevin Lygo, a déclaré à l’époque: «Du point de vue logistique, il n’est tout simplement pas possible de le produire».

