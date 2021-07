Les patrons de Love Island ont risqué la fureur des téléspectateurs après avoir envoyé aux filles des images de leurs gars infidèles

Les patrons de LOVE Island ont risqué la colère des téléspectateurs en envoyant aux filles des images de leurs hommes en train de tricher dans l’émission de ce soir.

Ils ont reçu une carte postale avec des photos des six hommes – Toby Aromolaran, Tyler Cruickshank, Teddy Soares, Hugo Hammond, Liam Reardon et Jake Cornish – dans des corps à corps passionnés avec six nouvelles filles.

Les patrons d'ITV étaient sur le point de recevoir les plaintes des téléspectateurs après avoir envoyé aux filles de Love Island des images de leurs hommes en train de tricher à Casa Amore

La carte postale montrait des photos des six hommes dans des corps à corps enflammés avec de nouvelles filles

Mardi, les arrivées ont instantanément égaré les hommes dans la deuxième villa Casa Amor.

Pendant ce temps, le groupe original de filles a été présenté à six nouveaux mecs dans la villa principale – et est resté largement fidèle.

Un initié de la télévision a déclaré: « Les choses atteignent vraiment le point d’ébullition et les producteurs font leur part pour attiser les flammes. »

Le geste malicieux a rappelé aux fans de la série 2018 lorsque Dani Dyer a eu le cœur brisé par un acte similaire d’agitation de la part des producteurs qui a conduit à plus de 2 500 plaintes auprès de l’Ofcom.

Ensuite, Dani a vu des images trompeuses de son homme, Jack Fincham, à Casa Amor, époustouflée par l’arrivée de son ex, Ellie Jones.

L’initié de la télévision a déclaré: « Cette fois, ils se sont arrêtés avant le même coup qu’ils ont tiré sur Dani, probablement parce que cela s’est retourné contre eux.

« Aucun élément trompeur ici »

«Ces cartes postales ont été livrées dans le même esprit, cependant.

« C’est juste qu’il n’y a pas d’élément trompeur ici – pratiquement tous les garçons ont été prévisiblement méchants. »

Liberty Poole, qui a accepté d’être la petite amie de Jake quelques jours plus tôt, a jeté sa carte postale dans la piscine.

Jake a été vu en train de participer à un jeu coquin qui se termine avec lui en train d’embrasser le mannequin Mary Bedford.

Kaz Kamwi, qui était en partenariat avec Tyler, a décidé d’embrasser les nouveaux garçons Matthew MacNabb et Medhy Malanda.

Faye Winter a exprimé ses doutes sur un avenir avec Teddy infidèle et s’est retrouvée dans un corps à corps avec le débutant Dale Mehmet.





Cela est venu après que l’émission de mardi ait gagné 2,3 millions d’audiences – le plus élevé depuis le début de la nouvelle série il y a un mois.

Cette série est également en passe d’être la plus critiquée à ce jour – avec plus de 2 000 appels à l’Ofcom. La plupart des plaintes ont été rejetées par Danny Bibby, dont les téléspectateurs ont remarqué qu’il avait utilisé une insulte raciale sur Instagram.

La série 2018 de Dani est la plus critiquée à ce jour avec 4 197 personnes contactant le chien de garde.

Liam Reardon vu embrasser l'une des nouvelles filles de Casa Amor

Liberty Poole, qui a accepté d'être la petite amie de Jake a jeté sa carte postale dans la piscine

Kaz Kamwi, en couple avec Tyler, a embrassé le nouveau garçon Medhy Malanda

Un initié de la télévision a déclaré: « Il n'y a aucun élément trompeur ici – pratiquement tous les garçons ont été prévisibles méchants »

Cette décision peut rappeler aux téléspectateurs la série 2018 lorsque Dani Dyer a eu le cœur brisé par un acte similaire