Les patrons de Love Island donnent aux candidats des SEX TOYS dans le refuge pour les encourager à s’occuper, affirment Sianesse et Luke T

Les concurrents de LOVE Island reçoivent des jouets sexuels dans le refuge pour pimenter leurs soirées pyjama, affirment Siannese Fudge et Luke Trotman.

Le couple a réfléchi à leur séjour dans la villa avec une foule d’autres anciens candidats dans une vidéo pour le magazine Heat.

Siannese Fudge et Luke Trotman ont révélé ce que c’est vraiment dans le refuge[/caption]

Alors que le refuge est conçu comme une chambre privée romantique parfaite pour que les couples deviennent intimes, la réalité est beaucoup moins attrayante.

Siannese a déclaré: «Dans la cachette. Oh mon Dieu, c’était tellement effrayant, n’est-ce pas.

Luke a ajouté: « Ouais, c’est comme un silence, puis une caméra, une caméra, une caméra, une caméra et puis ce lit rouge avec des tonnes de jouets sexuels dessus. »

Luke et Siannese se sont rencontrés dans l’édition d’hiver 2020 de l’émission[/caption]

La paire a été finaliste de la première édition hivernale du spectacle l’année dernière. Depuis, ils sont inséparables et les fans ont adoré regarder leurs vidéos amusantes sur les réseaux sociaux.

Un autre insulaire a raconté son séjour dans la villa majorquine d’origine, Laura Anderson révélant ses secrets cachés.

Le finaliste de la série quatre a révélé qu’il y avait un garde-manger à double sens dans la cuisine que les producteurs utilisent pour organiser des discussions privées avec les candidats.

Laura Anderson a révélé quelques secrets de villa[/caption]

Parler à Plus proche!, a-t-elle déclaré: « Si vous voyez quelqu’un sortir du » garde-manger « , il y a probablement un drame à venir! »

Et bien que la cuisine soit largement considérée comme un centre social au cours de chaque série, les insulaires ne sont jamais vus à l’heure du déjeuner.

C’est parce que les cameramen prennent leurs pauses au milieu de la journée.

La cuisine Love Island a un garde-manger à double sens[/caption]

La villa reviendra lundi soir[/caption]

Mais les patrons prennent des précautions pour s’assurer qu’aucun drame ne soit manqué en séparant les débutants et en discutant des paires du groupe jusqu’à la reprise du tournage.

L’enceinte est si sécurisée que l’immense porte en bois par laquelle les concurrents entrent et sortent est censée être laissée ouverte à tout moment.

Et les filles et les gars ont parfois une pause entre flirt et jeu grâce à quatre demi-journées de vacances au cours de la série.

Laura a déclaré: « Un groupe irait à la villa de détention où nous enlevions nos micros et paressions autour de la piscine avec nos chaperons. »

Et ils obtiennent même quelques plats à emporter savoureux pour les garder en haleine jusqu’à ce qu’ils retrouvent Just Eat et Deliveroo à la maison.

Il a été précédemment révélé qu’il y avait une station de restauration sur place avec des chefs sur place pour préparer de la nourriture pour l’équipe de production et les insulaires – épargnant les rougissements de ceux qui ne savent pas cuisiner.

Un autre secret pas si surprenant est qu’il existe une offre illimitée de préservatifs si les concurrents cèdent à leurs désirs.