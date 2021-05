Les patrons de Love Island BAN ont filtré les photos du processus d’audition alors qu’ITV alignait les insulaires pour la série estivale

Les patrons de LOVE Island ont interdit les photos filtrées du processus d’audition alors qu’ITV alignait les insulaires pour la série estivale.

L’émission de rencontres ITV2 devrait toujours avoir lieu cet été, mais les auditions ont été forcées en ligne en raison de la réglementation Covid.

Rex

Love Island recherche des images non filtrées pour les auditions (photo Siannise Fudge et Luke Trotman)[/caption]

Cependant, The Sun peut révéler que les patrons de Love Island exigent que des photos non filtrées soient soumises si les insulaires potentiels veulent être pris en compte.

Dans le cadre de l’application, les patrons d’ITV demandent aux gens de télécharger une vidéo d’une minute expliquant « pourquoi vous pensez que vous feriez un grand insulaire! »

Il demande également une photo dans la tête, une photo pleine longueur et trois photos optionnelles – qui doivent toutes être non filtrées.

Pour les deux, ils ont ajouté un avertissement en majuscules indiquant: «VEUILLEZ NE PAS AJOUTER DE FILTRES (PAR EXEMPLE DE FILTRES SNAPCHAT)».

Les insulaires potentiels se voient également poser une série de questions, notamment la durée de leur dernière relation et la raison de leur rupture.

Rex

Les candidats se voient également poser une série de questions sur leur vie amoureuse[/caption]

On leur demande également de rédiger un profil de rencontre pour eux-mêmes et d’inclure des descriptions de la façon dont leurs amis et leur famille les décrivent.

La star de Love Island, Anna Vakili, a confirmé à The Sun que les auditions pour la série 2021 sont actuellement en cours.

Dans une discussion exclusive avec The Sun, Anna, 30 ans, a insisté sur le fait que les fans lui avaient envoyé des messages sur les réseaux sociaux pour obtenir des conseils pour leurs auditions à venir.

La beauté brune est devenue célèbre dans la série 2019 de l’émission, qui a été remportée par son amie Amber Gill.

Rex

Paige Turley et Fin Tapp ont remporté la série 2020 de Love Island[/caption]

Elle nous a dit: «J’ai eu quelques DM de personnes au cours du dernier mois disant: ‘Oh, je vais pour une interview pour Love Island. Avez-vous des conseils? Ce n’était personne que je connaissais, mais je leur ai juste dit d’être eux-mêmes et leur ai souhaité bonne chance.

«J’ai pris le temps de répondre parce que je sais à quel point ce processus est angoissant, alors quand j’ai vu un message comme celui-là, j’ai senti que je devais répondre – je savais que cela les aiderait à se sentir mieux.»

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a montré à quel point la villa avait l’air méconnaissable quelques semaines seulement avant le début de la série.

Le célèbre complexe, situé sur l’île espagnole des Baléares de Majorque, a été dépouillé de ses caractéristiques bien-aimées du spectacle – ce qui en fait peu susceptible d’être le lieu de 2021.

Rex

La villa de Majorque a fait supprimer les caractéristiques de Love Island[/caption]

Rex

Il y a des emplacements de secours si le tournage est restreint par Covid[/caption]





Le site étonnant n’a pas été utilisé l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, il aura donc besoin de beaucoup de travail pour être à nouveau prêt pour la télévision.

Il n’a pas encore été confirmé si le tournage y aura lieu, mais les contrats pour le spectacle de cette année prévoient Majorque.

Une source nous a précédemment dit qu’il y avait des options de secours sur la table si les restrictions de voyage signifiaient que les voyages dans le pays étaient interdits.