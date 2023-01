Les patrons de l’athlétisme s’apprêtent à statuer sur les changements de participation trans

Les officiels doivent prendre une décision en mars concernant l’entrée aux compétitions pour les athlètes transgenres

L’instance dirigeante internationale de l’athlétisme, World Athletics, devrait statuer en mars sur des changements qui pourraient resserrer les conditions de participation des athlètes transgenres, mais leur permettre tout de même de concourir, selon des informations.

Le journal britannique The Telegraph a rapporté qu’un “choix préféré” a été proposé en vertu duquel la quantité de testostérone plasmatique pour les compétitrices transgenres serait plafonnée à 2,5 nanomoles par litre, ce qui correspond exactement à la moitié de la limite actuelle.

Cependant, le temps dont un athlète aurait besoin pour rester en dessous de ce niveau serait porté à deux ans, soit le double de l’exigence actuelle.

“Proposer une option préférée est le meilleur moyen de recueillir des commentaires constructifs, mais cela ne signifie pas que c’est l’option qui sera présentée à [World Athletics] Conseil ou même adopté », a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Il a été rapporté par The Guardian, qui dit avoir vu un document de consultation, que World Athletics accepte que les athlètes qui sont passés d’homme à femme « conserver un avantage en termes de masse musculaire, de volume et de force par rapport aux femmes cis après 12 mois [of hormone treatment]” et cela “données expérimentales limitées” suggère que les avantages continuent même après cette période.

En juillet de l’année dernière, le président de World Athletics, Sebastian Coe, a fait allusion à une position plus stricte de l’athlétisme, affirmant qu’il était “vraiment plus d’avoir ces discussions avec des sociologues de second ordre qui essaient de me dire ou de dire à la communauté scientifique qu’il peut y avoir un problème.

“La testostérone est le déterminant clé de la performance”, a ajouté Coe, qui a juré de protéger “l’intégrité et l’avenir du sport féminin.”

L’année dernière, l’instance dirigeante internationale de la natation, World Aquatics (anciennement FINA), a déclaré qu’elle interdisait la participation des personnes trans dans les épreuves féminines pour les athlètes qui ont terminé n’importe quelle partie de la puberté masculine, promettant à la place de créer une nouvelle catégorie “ouverte”. Les fédérations de sports comme le rugby ont également imposé des mesures plus strictes.

Le Comité international olympique (CIO) a promu l’inclusivité tout en étant largement considéré comme renvoyant la responsabilité aux fédérations sportives individuelles pour statuer sur la question.

La question de la participation trans dans le sport féminin reste controversée, notamment après que des athlètes telles que la nageuse universitaire trans américaine Lia Thomas ont battu une série de records avec ses performances pour l’Université de Pennsylvanie en 2021 et 2022.