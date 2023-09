Les patrons de la télévision pour enfants ont dit à Holly Willoughby de ne pas porter de soutien-gorge dans une nouvelle dispute sur la misogynie

Les patrons de la télévision ont dit à HOLLY Willoughby d’aller sans soutien-gorge dans une émission pour enfants au début de sa carrière.

Les chefs de la télévision sont maintenant pris dans une nouvelle querelle de misogynie après qu’il a été révélé que l’on avait dit à l’animatrice de This Morning que cela la rendrait « plus attrayante » pour les téléspectateurs.

Caractéristiques du Rex

Rex

Holly Willoughby photographiée en 2004 dans l’émission télévisée Ministry of Mayhem[/caption] Rex

Un ami proche de la star a déclaré dimanche au Mail qu’il avait alors fait part de ses inquiétudes à un haut responsable du personnel.

Il a partagé : « Avant même de savoir qui était Holly, je l’ai vue sans soutien-gorge et j’ai demandé à un réalisateur qui elle était et pourquoi elle était habillée comme ça.

«J’ai dit qu’elle devait mettre un soutien-gorge, c’était la télévision pour enfants.

«Je l’ai rappelé à Holly quelque temps plus tard et elle a dit qu’ils lui faisaient pas porter de soutien-gorge, que les spectacles n’étaient pas vraiment destinés aux enfants.

« C’était assez stupéfiant que cela se produise. »

Un initié de la télévision a ajouté que c’était simplement ce que « c’était à l’époque ».

« On a dit aux jeunes femmes ce qu’elles devaient porter et elles n’ont pas dit non », ont-elles expliqué. « Comme dans beaucoup d’autres secteurs, la télévision était dirigée principalement par des hommes et des femmes jeunes et assez ambitieuses étaient embauchées et elles devaient faire ce qu’on leur disait. »

L’initié a poursuivi : « C’était totalement misogyne. »

Le Sun a contacté le représentant de Willoughby pour obtenir ses commentaires.

Willoughby a commencé sa carrière télévisuelle en apparaissant sur S Club TV et Ministry of Mayhem.

Elle est devenue un nom connu en 2006 lorsqu’elle a commencé à animer Dancing On Ice avec Phillip Schofield.

Trois ans plus tard, elle a décroché l’emploi de ses rêves lorsqu’elle a été embauchée pour co-animer This Morning aux côtés de Schofield, suite au départ de Fern Britton.

Elle est aujourd’hui l’une des animatrices de télévision les plus recherchées au Royaume-Uni et a été couronnée la présentatrice la plus influente de la télévision britannique plus tôt cette année.

Aujourd’hui, la doyenne de la télé vaut environ 20 millions de livres sterling et bénéficie d’accords commerciaux lucratifs.

Willoughby est maintenant connue pour ses magnifiques choix de tenues qu’elle présente sur Instagram pour les montrer chaque jour.

Les fans de This Morning deviennent souvent fous des styles imitateurs de ce que la présentatrice a porté – et s’emparent de ses incontournables du grand public.

hollywilloughby/Instagram….