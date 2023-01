Les patrons de la télévision à la recherche de la vraie vie Basil Fawlty dans une nouvelle série de téléréalité originale

Préparez-vous pour un nouveau spectacle qui pourrait être sur le point de nous apporter le prochain Basil Fawlty.

Les producteurs créent un programme qui recherche les meilleurs directeurs d’hôtels du pays, mais cela signifie qu’ils découvriront certains des pires du processus.

L'émission recherche les meilleurs gérants d'hôtels du pays, mais cela signifie qu'ils découvriront certains des pires du processus.

Et nous savons qu’ils sont là parce que John Cleese, qui a joué Fawlty dans la sitcom classique de la BBC, a en fait basé le personnage despotique sur un hôtelier réel.

Un initié de la télévision a déclaré: «Le nouveau programme, qui porte le titre provisoire d’Hotel Boss, mettra les aspirants gagnants à l’épreuve avec une série de défis, pour voir s’ils peuvent offrir un service cinq étoiles à certains clients difficiles.

“Certains apparaîtront triomphants tandis que d’autres sont susceptibles, sinon attendus, d’échouer lamentablement. Quoi qu’il en soit, cela promet d’être un excellent divertissement.

“Et cela ne peut manquer d’évoquer des souvenirs hilarants de Basil, qui restera comme l’un des pires patrons d’hôtel de l’histoire.”

L’inspiration de John pour Fawlty Towers, qui est devenue une comédie à succès dans les années 70 malgré seulement 12 épisodes réalisés, était l’hôtelier du Devon Donald Sinclair.

Guerre d’enchères

Le comédien l’a rencontré en 1970, quand lui et le reste des stars de Monty Python ont séjourné à l’hôtel Gleneagles à Torquay et ont rencontré sa marque d’hospitalité “unique”.

Cela incluait de dire à Terry Gilliam que ses manières à table étaient «trop américaines» et de placer la valise «tic-tac» d’Eric Idle dans le jardin derrière un mur parce qu’il soupçonnait qu’elle pouvait contenir une bombe.

En fait, il y avait son réveil à l’intérieur.

Hotel Boss vient de la société de production télévisée South Shore, qui a également réalisé Cooking With The Stars d’ITV avec l’animatrice Emma Willis, ainsi que Flipping Fast de George Clarke sur Channel 4.

Ils sont sur le point de filmer le pilote, puis il y aura probablement une bousculade entre ITV et Channel 4 pour le prendre, car l’un d’entre eux fournirait la maison la plus appropriée pour l’émission.

S’ils pouvaient convaincre John d’héberger, cela pourrait déclencher une guerre d’enchères entre toutes les chaînes.

Cours de danse Kym

Kym Marsh a révélé à quel point Strictly était difficile après s’être rapproché de la finale de danse le mois dernier.

Rappelant son passage à l’émission BBC1 dans le nouveau numéro du magazine Prima, l’actrice et présentatrice a déclaré: «J’ai appris de nouvelles compétences, de nouvelles choses sur moi-même, j’ai perdu pas mal de poids et j’ai rencontré des gens incroyables.

Kym a révélé à quel point Strictly était difficile après s'être rapproché de la finale de danse

«Je ne me suis jamais vu comme quelqu’un qui était là-haut avec les meilleurs danseurs, mais toute l’expérience m’a appris à me donner plus de crédit.

Je suis fier de ce que j’ai accompli. J’ai toujours été ouvert sur mes luttes contre l’anxiété, et il y a eu des moments sur le plateau où cela menaçait de s’installer.

J’étais nerveux mais j’ai découvert que je pouvais le battre et prendre le contrôle.

C’est la leçon que je chérirai le plus. J’ai réalisé à quel point je suis capable de me pousser et de surmonter des choses que je pourrais penser que je suis trop faible pour faire.

L’ancienne actrice de Corrie, Kym, a ajouté: “Je veux continuer à travailler dur, donner le bon exemple à mes enfants et passer du temps avec mes petits-enfants.

Ces dernières années ont été consacrées à viser haut et à me mettre au défi – et je vais continuer à le faire. Je veux continuer à tester mes limites et prouver mes capacités.

Elle a également parlé de son mari, le major de l’armée Scott Ratcliff.

Kym a déclaré : « En vieillissant, ce dont j’ai besoin d’un partenaire est devenu plus clair et je peux donner en retour.

“Scott et moi n’avons pas le luxe de vivre ensemble à plein temps, car il passe du lundi au vendredi à la caserne. Chaque week-end, il fait des kilomètres juste pour me voir pendant deux jours.

Parfois, je dis : ‘Chérie, tu n’as pas besoin de conduire tout ce chemin ce week-end.’

Il dit simplement : ‘Absolument pas, parce qu’il y aura de nombreuses fois où je ne pourrai pas vous joindre.’ Il prend vraiment soin de moi de toutes les manières possibles.

Davina McCall de THE Masked Singer a fait parler de Twitter, les fans louant sa nouvelle coupe de cheveux audacieuse au retour de la série. Mais je peux révéler que le panéliste portait une perruque de luxe. Son styliste et partenaire, Michael Douglas, a laissé échapper qu’elle avait une perruque de 120 £ qu’elle a enlevée dès que les caméras ont cessé de tourner

‘Clé de qualité pour le savon britannique’

IL est juste de dire que Nitin Ganatra connaît ses feuilletons après avoir joué Masood Ahmed dans EastEnders pendant plus d’une décennie.

Et l’acteur estime que la véritable concurrence de Walford ne vient pas de Coronation Street ou d’Emmerdale, mais de Netflix.

Bbc

Nitin estime que la concurrence de Walford provient de services de streaming comme Netflix

Nitin m’a dit : « Les savons sont des drames et j’aimerais penser qu’ils continueront. Mais le problème qu’ils ont, c’est qu’ils sont en concurrence avec l’argent. L’argent est Apple TV, Netflix, Hulu et toutes ces nouvelles chaînes de streaming.

“Bien sûr, ces émissions sur les géants du streaming ne passent plus depuis 35 ans, quatre fois par semaine, comme les feuilletons.

“Mais avec les savons, je pense qu’il faut augmenter la qualité et augmenter l’intrigue.

« Vous devez le rendre magnifique parce que les drames sur Netflix, même à petit budget, sont magnifiques. Ils ont l’air époustouflants.

En regardant Albert Square un jour de pluie, il ne s’y est pas trompé.

James Corden est l’une des stars les plus occupées de la télé – et c’est quelque chose dont il est très conscient après avoir admis avoir pris trop d’emplois. L’acteur devenu animateur de chat a récemment réfléchi à sa carrière. Il a déclaré au podcast Happy Sad Confused: “Écoutez, si je suis honnête, j’ai probablement dit oui à trop de choses qui se sont présentées à moi. « Et je pense que je le savais à l’époque. J’ai dit oui, essentiellement, à presque tout. Mais il semble qu’à partir de maintenant, la star et co-scénariste de Gavin & Stacey s’en tiendra à la comédie. James, qui quittera ses fonctions d’animateur de The Late Late Show cette année, a ajouté: “J’adore jouer. J’aime être membre d’un casting plus que j’aime animer une émission par moi-même. “J’ai su dès la première minute quand j’ai accepté ce travail pour animer cette émission que c’était une aventure, pas une destination finale.”

Un joyeux hommage à Sarah

Le thriller COP Happy Valley a fait un retour final triomphal après que cinq millions de personnes aient écouté la troisième série dimanche.

Mais l’écrivain du drame de la BBC, Sally Wainwright, était déjà flatté par son émission inspirante du diffuseur américain HBO, qui nous a donné Mare of Easttown de 2021 avec Kate Winslet.

Bbc

Happy Valley a fait un retour final triomphant après cinq millions d'écoutes pour le premier de la série trois

Comme Happy Valley, qui a eu Sarah Lancashire comme actrice principale depuis sa première diffusion en 2014, le hit américain met en scène une policière combattant le crime dans une petite communauté.

Sally a déclaré au magazine Variety : « J’ai décidé de ne pas le regarder parce que d’autres personnes disent qu’il ressemble beaucoup à Happy Valley, mais qu’il n’est pas aussi bon.

“Et j’ai pensé:” C’est assez bien pour moi – je peux vivre avec ça.

“J’ai juste décidé que cela prenait l’influence de Happy Valley et je l’ai pris comme une sorte d’hommage.”

Je pense qu’elle est très généreuse là-bas.