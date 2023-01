Les patrons de la technologie risquent la prison si les enfants ne sont pas protégés en ligne après l’accord du parlement britannique

Les dirigeants de la technologie dont les plateformes échouent constamment à protéger les enfants contre les dommages en ligne feront face à des accusations criminelles après que les ministres auront conclu un accord avec les députés d’arrière-ban conservateurs. Rishi Sunak faisait face à la perspective d’une défaite lors d’un vote à la Chambre des communes mardi après qu’un amendement rebelle au projet de loi sur la sécurité en ligne ait obtenu le soutien de l’opposition. Cependant, les partisans ont maintenant retiré l’amendement après que le gouvernement a accepté de modifier la législation. En vertu des changements proposés, les cadres supérieurs des entreprises technologiques seront pénalement responsables des manquements répétés à leur devoir de diligence envers les enfants et pourraient encourir jusqu’à deux ans de prison. Le gouvernement devrait cibler les patrons qui ignorent les avis d’application de l’Ofcom, l’organisme de réglementation des communications, en ce qui concerne les manquements à leurs obligations en matière de sécurité des enfants, qui incluent la protection des enfants contre les contenus préjudiciables tels que le matériel faisant la promotion de l’automutilation et des troubles de l’alimentation. Cependant, il ne criminalisera pas les cadres qui ont « agi de bonne foi pour se conformer de manière proportionnée » à leurs devoirs. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

La rébellion avait été dirigée par Miriam Cates et Sir Bill Cash, avec le soutien de personnalités telles que Iain Duncan Smith et Priti Patel. Le projet de loi sur la sécurité en ligne revient aux Communes mardi, mais les changements, qui ont été signalés pour la première fois par le Daily Telegraph, seront définis lorsque la législation sera transmise à la Chambre des lords.

Une source gouvernementale a déclaré que la secrétaire à la culture, Michelle Donelan, était “heureuse que ses collègues ne soumettent plus leurs amendements à un vote après une conversation et un travail constructifs”.

Le NSPCC, l’organisme de bienfaisance pour la protection de l’enfance, a déclaré que la responsabilité de la haute direction contribuerait à créer un changement de culture au sein des entreprises technologiques.

« En s’engageant envers la responsabilité des cadres supérieurs, la secrétaire à la culture a envoyé un signal fort et bienvenu qu’elle donnera au projet de loi sur la sécurité en ligne les dents nécessaires pour conduire un changement de culture au cœur des entreprises technologiques qui contribuera à protéger les enfants des futures tragédies », a déclaré Richard Collard, responsable associé de la politique en ligne sur la sécurité des enfants au NSPCC.