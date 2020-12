Un hôpital communautaire du sud-ouest du Pays de Galles sera vidé de ses patients et rouvert en tant que « établissement sans Covid-19 » pour contrôler une épidémie de covid-19 parmi les infirmières.

Tous les patients actuellement traités à l’hôpital communautaire de Llandovery dans le Carmarthenshire, seront transférés à l’hôpital de la vallée d’Amman à Glanaman, à 20 miles de là, le processus commençant immédiatement.

Cette décision intervient après que des tests positifs pour Covid-19 aient causé un problème de dotation en personnel « urgent » sur les deux sites, le conseil de la santé de l’Université Hywel Dda ayant pris la décision de regrouper les ressources des hôpitaux en un seul.

L’hôpital communautaire de Llandovery devrait rester vide jusqu’à l’année prochaine, date à laquelle il rouvrira en tant que « centre sans Covid-19 », a annoncé hier le ministre de la Santé du Pays de Galles, Vaughan Gething.

Tous les patients actuellement traités à l’hôpital communautaire de Llandovery dans le Carmarthenshire, dans le sud-ouest du Pays de Galles (photo) seront transférés dans un autre hôpital situé à 32 km.

Le conseil de santé de l’Université Hywel Dda, qui a pris la décision de déplacer les patients, a déclaré qu’il s’agissait d’une mesure temporaire en réponse à une « situation d’urgence » sur les deux sites, qui ont tous deux confirmé des cas positifs de Covid-19.

Avec « des contraintes importantes sur la main-d’œuvre sur les deux sites » en raison du personnel testé positif pour le covid-19 et des patients pris en charge isolément comme l’exigent les directives de prévention des infections, il a été décidé que tous les patients seraient transférés à l’hôpital de la vallée d’Amman, qui a un plus grand capacité à soigner les patients.

L’hôpital communautaire de Llandovery va maintenant subir un nettoyage en profondeur et rouvrir en tant qu ‘«établissement exempt de Covid-19».

Ce n’est peut-être qu’en janvier, a admis le conseil de la santé, lorsque les effectifs sont revenus à la normale.

Jill Paterson, directrice des soins primaires, de la communauté et des soins de longue durée du Hywel Dda University Health Board, a déclaré: « La sécurité et le bien-être de nos patients sont d’une importance primordiale, cette décision a donc été prise après avoir dûment pris en considération un certain nombre de options.

Il a été décidé que tous les patients seraient transférés à l’hôpital de la vallée d’Amman (photo), qui a une plus grande capacité à soigner les patients.

«En fin de compte, il s’agit d’une décision clinique prise dans le meilleur intérêt des patients, à un moment où il y a une pression sans précédent sur le service.

«Les problèmes de dotation en personnel signifient qu’il n’est pas possible de maintenir les soins aux patients sur les deux sites. En regroupant les ressources sur un seul site, nous maintiendrons des niveaux de dotation plus sûrs. C’est la meilleure option pour garantir que tous les patients reçoivent les plus hauts standards de soins.

«De plus, le déménagement vers un site offrira l’avantage supplémentaire de soulager la pression sur nos sites de soins intensifs, car en tant que personnel actuellement auto-isolant, il sera en mesure de soutenir les patients dans nos autres hôpitaux.

«Je peux assurer les communautés de Llandovery et d’Ammanford qu’il s’agit d’une mesure temporaire et que nous avons pleinement l’intention de rouvrir l’hôpital communautaire de Llandovery début janvier.

Les inquiétudes concernant la situation à Llandovery et dans la vallée d’Amman ont été soulevées lors d’une session plénière du Parlement gallois hier.

Le ministre de la Santé du Pays de Galles, Vaughan Gething

Joyce Watson, MS du centre et de l’ouest du Pays de Galles, s’est adressée au ministre de la Santé du Pays de Galles, Vaughan Gething, et a déclaré: « Il y a eu récemment un certain nombre d’incidents qui illustrent à quel point cette situation est précaire, à quelle vitesse les services de santé locaux peuvent être dépassés par les événements, et pourquoi une action ferme pour contrôler le virus est vitale.

« Plus d’une douzaine d’écoles, de crèches et d’un campus universitaire ont dû fermer dans Pembrokeshire et Ceredigion après des pics localisés, et un certain nombre de patients ont été testés positifs au COVID-19 dans les hôpitaux de Llandovery et de la vallée d’Amman.

« Dans cette situation, je comprends que bon nombre de membres du personnel des deux sites ont également été testés positifs et s’auto-isolent, ce qui a entraîné des contraintes importantes sur cette main-d’œuvre. Pouvez-vous fournir une mise à jour à ce sujet, s’il vous plaît, et aider à rassurer mes électeurs sur le fait que les deux sites continuent de fournir des soins sécuritaires à leurs patients?

M. Gething a répondu: « Le conseil de santé de l’Université Hywel Dda a annoncé qu’il transférerait les patients actuellement traités à l’hôpital communautaire de Llandovery vers l’hôpital de la vallée d’Amman.

«Ils ont approuvé la mesure temporaire après avoir examiné un certain nombre d’options et travaillé avec les parties prenantes, les médecins généralistes locaux, le conseil de santé communautaire et les élus.

«Après cela, il n’y aura plus de patients hospitalisés à Llandovery.

Cela leur permettra non seulement de nettoyer en profondeur le site, mais également de le rouvrir en tant que site vert (pas de Covid).

« Ainsi, ils réfléchissent activement à la manière dont les hôpitaux peuvent fournir les meilleurs soins positifs aux personnes atteintes de COVID-19 et à celles qui ne sont pas atteintes de COVID-19. »