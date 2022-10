Les patrons de la Couronne suscitent la fureur avec des plans pour recréer les derniers moments tragiques de la princesse Diana à Paris

Les patrons SHAMELESS du drame royal de Netflix The Crown ont suscité plus de fureur – avec des plans pour recréer les derniers moments tragiques de la princesse Diana à Paris.

Cette décision a déclenché une réaction violente de la part des membres d’équipage qui craignent “qu’une ligne ait été franchie”.

Getty

Netflix a suscité plus de fureur – avec des plans pour recréer les derniers moments tragiques de la princesse Diana à Paris dans The Crown[/caption]

Keith Bernstein

Elizabeth Debicki joue la princesse Diana dans la série à succès[/caption]

Cela survient alors que le spectacle, mettant en vedette Elizabeth Debicki dans le rôle de Di, fait face à une colère croissante face à ses intrigues sauvages, avec des allégations d’insensibilité si peu de temps après la mort de la reine.

Les patrons sont également sous le feu des scènes qui seront bientôt diffusées suggérant que le prince Philip a eu une liaison avec une amie.

Mais des scènes encore plus graphiques et déchirantes sont en cours d’élaboration.

Une source fixe a déclaré: «Retourner à Paris et transformer les derniers jours et heures de Diana en un drame est très inconfortable.

“Enfin, certains membres de l’équipage repoussent les idées présentées.

“Le spectacle a toujours essayé de présenter une version fictive de l’histoire royale avec autant de sensibilité que possible.

“Mais ces derniers temps, à mesure que les choses se rapprochent de nos jours, il est plus difficile de trouver cet équilibre.

“Avec certains de ces moments encore si frais et bouleversants, on a l’impression qu’une ligne est franchie.





“Certains membres du personnel de production commencent maintenant à exprimer leurs sentiments.”

Les scènes se concentreront sur le dernier voyage malheureux de Diana à Paris en 1997, et couvriront les jours et les heures avant et après le tragique accident de voiture dans un passage souterrain.

Hier soir, Netflix a déclaré: “Le moment exact de l’impact du crash ne sera pas affiché.”

Le porte-parole du roi s’est refusé à tout commentaire.

Des sources proches du prince William ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce qu’il soit irrité par la décision de Netflix de reproduire les derniers jours de sa mère à des fins de divertissement.

Le drame à gros budget, mettant en vedette Dominic West, 53 ans, dans le rôle de Charles, fait également l’objet de critiques sur de nouvelles scènes qui allèguent que le roi actuel a été informé contre sa défunte mère, suggérant qu’elle était trop vieille et déconnectée.

Un porte-parole du drame hier soir a déclaré: “La série 5 est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos.”

Times Newspapers Ltd

La princesse Diana avait 36 ​​ans lorsqu’elle est décédée dans un accident de passage souterrain à Paris en 1997[/caption]