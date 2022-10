Les patrons de la Couronne suscitent la fureur alors que le tournage reprend pour recréer la mort de la princesse Diana – malgré les contrecoups

Le TOURNAGE des scènes menant au tragique accident de voiture de la princesse Diana aurait eu lieu à Barcelone ce week-end.

La place Francesc Macia de la ville catalane a été relookée à la française avant le retour de Netflix à Barcelone pour le tournage de la sixième série de The Crown.

Netflix a suscité plus de fureur – avec des plans pour recréer les derniers moments tragiques de la princesse Diana à Paris dans The Crown

Le tournage a été interrompu à Barcelone le 9 septembre suite au décès de la reine Elizabeth II.

La presse locale a rapporté à l’approche du week-end et hier/samedi que les chefs de série enregistreraient les événements qui ont précédé le voyage malheureux de Diana en 1997 à Paris lorsqu’elle est décédée dans un accident de passage souterrain.

Le quotidien catalan respecté El Periodico a déclaré samedi: “La scène filmée est l’accident de voiture mortel subi par Lady Di.”

Le site d’information en ligne catalan NacioDigital, affirmant que la suspension du 9 septembre avait entraîné un changement de lieu d’une élégante avenue de jardins appelée Jardinets de Gracia, a déclaré: «Les producteurs de la série voulaient réaliser l’un des moments les plus critiques de la l’histoire de la monarchie britannique dans les Jardinets de Gracia, la mort de Diana dans un accident de la circulation.

“Ce vendredi et samedi, le tournage a eu lieu sur la place Francesc Macia.”

Ajoutant qu’un journaliste de la télévision et de la radio catalane avait pu se rapprocher du plateau de The Crown pour donner plus de détails sur le tournage, il a ajouté : « Sur cette place légendaire de la ville, ils tournent le moment critique où les paparazzis poursuivent la voiture de Lady Di à travers Paris. ”

Netflix a insisté récemment : “Le moment exact de l’impact du crash ne sera pas montré.”

La semaine dernière, il a été contraint de défendre la série après que l’ancien Premier ministre britannique John Major s’est déchaîné contre un scénario montrant le roi Charles complotant pour évincer sa mère.





L’actrice oscarisée Dame Judi Dench a également critiqué The Crown et a exprimé sa crainte qu’il ne présente “un récit inexact et blessant de l’histoire”.

Des rapports récents avaient indiqué que Paris était utilisé comme base de tournage pour recréer les dernières heures de Diana. Majorque a été utilisé récemment pour filmer plusieurs scènes.

Cela survient alors que le spectacle, mettant en vedette Elizabeth Debicki dans le rôle de Di, fait face à une colère croissante face à ses intrigues sauvages, avec des allégations d’insensibilité si peu de temps après la mort de la reine.

Cette décision a déclenché une réaction violente de la part des membres de l’équipe travaillant sur The Crown qui craignent “qu’une ligne ait été franchie”.

Les patrons sont également sous le feu des scènes qui seront bientôt diffusées suggérant que le prince Philip a eu une liaison avec une amie.